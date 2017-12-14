Мэрия потратит 3,3 млн сомов на новогодние мероприятия в Бишкеке

Тендер был объявлен 12 декабря — на новогодние мероприятия на площади Ала-Тоо бишкекские власти выделили 3,3 млн сомов.По запросам властей, режиссер-постановщик должен провести всего три концерта на площади Ала-Тоо — 15 декабря торжественно зажечь елку, а 31 декабря провести одно мероприятие утром и вечером.Режиссер-постановщик должен будет представить мэрии эскизы художественного оформления сцены и сценических костюмов, а также привлечь к выступлениям творческие коллективы и артистов эстрады.В обязанности режиссера войдет подготовка праздничного салюта, который будет длится не менее восьми минут, а высота залпов составит от 40 до 120 метров.«Сценарий фейерверка должен развиваться по нарастающей, к финалу фейерверка интенсивность выстрелов заряда должна увеличиваться. Исполнитель обеспечивает высокохудожественную композиционную и эстетическую постановку фейерверка», — говорится в требованиях к подрядчику.Помимо постановки концертной программы, режиссер должен нанять фотографов и операторов, которые будут снимать мероприятия с помощью фото- и видеокамер, а также проведут съемку с воздуха при помощи дронов.Организатор также обязан привлечь специалистов по работе с LED-экранами и звуковому сопровождению и установить 10 биотуалетов для граждан с полным обслуживанием.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302662-news.html