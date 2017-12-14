Авторизация
 
  • 07:48 – В четверг в Украине будет тепло, но мокро 
  • 07:44 – Саша Шева по уши влюблена в Арая Чобаняна 
  • 07:42 – Евгений Жарков в очередной раз выразил симпатию к Лизе Триандафилиди 
  • 07:20 – Магнитные бури сегодня: прогноз на 14 декабря 


Мэрия потратит 3,3 млн сомов на новогодние мероприятия в Бишкеке


Бишкекские власти объявили тендер на услуги режиссера-постановщика по проведению новогодних концертов на площади Ала-Тоо. Режиссер также должен подготовить церемонию зажжения елки и представить сценарий запуска праздничного салюта.

Тендер был объявлен 12 декабря — на новогодние мероприятия на площади Ала-Тоо бишкекские власти выделили 3,3 млн сомов.

По запросам властей, режиссер-постановщик должен провести всего три концерта на площади Ала-Тоо — 15 декабря торжественно зажечь елку, а 31 декабря провести одно мероприятие утром и вечером.

Режиссер-постановщик должен будет представить мэрии эскизы художественного оформления сцены и сценических костюмов, а также привлечь к выступлениям творческие коллективы и артистов эстрады.

В обязанности режиссера войдет подготовка праздничного салюта, который будет длится не менее восьми минут, а высота залпов составит от 40 до 120 метров.

«Сценарий фейерверка должен развиваться по нарастающей, к финалу фейерверка интенсивность выстрелов заряда должна увеличиваться. Исполнитель обеспечивает высокохудожественную композиционную и эстетическую постановку фейерверка», — говорится в требованиях к подрядчику.

Помимо постановки концертной программы, режиссер должен нанять фотографов и операторов, которые будут снимать мероприятия с помощью фото- и видеокамер, а также проведут съемку с воздуха при помощи дронов.

Организатор также обязан привлечь специалистов по работе с LED-экранами и звуковому сопровождению и установить 10 биотуалетов для граждан с полным обслуживанием.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302662-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.7471
+0.00%
81.8901
-0.41%
1.1793
-0.51%
0.2080
-0.14%