Кыргызстан и Узбекистан договорились об открытии авиарейса Ош — Ташкент



Первый самолёт с узбекскими туристами приземлился в аэропорту Иссык-Куля



Издание «Озодлик» сообщило, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил во время встречи со своим кыргызским коллегой об открытии авиарейса по маршруту Ош — Ташкент.«Есть очень большая потребность. Мы хотим увеличить и кратность авиарейсов по маршруту Бишкек — Ташкент в два раза. Есть потребность», — цитирует издание Мирзиёева.Мирзиёев также заявил об открытии железнодорожного маршрута до Иссык-Куля.«В Кыргызстане есть уникальное озеро Иссык-Куль. Наши люди хотели, чтобы мы открыли авиарейс, но мы договорились, что будем открывать и железнодорожный маршрут до Иссык-Куля», — сказал Мирзиеев.Власти Кыргызстана ожидают, что открытие новых железнодорожных и авиамаршрутов между городами двух стран увеличит туристический поток.До этого между двумя странами было налажено авиасообщение только по двум маршрутам: Бишкек — Ташкент и Тамчы — Ташкент. Последнее направление открылось только летом 2017 года.Кыргызско-узбекские отношения стали теплеть после прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева — он стал президентом в сентябре 2016 года после гибели своего предшественника Ислама Каримова.На протяжении последнего года власти Кыргызстана и Узбекистана стали чаще встречаться, организовывать большие визиты друг к другу и обсуждать приграничные проблемы.В итоге, страны подписали в сентября 2017 года договор о согласовании более 80 процентов границ, а также договорились о совместном строительстве Камбар-Атинской ГЭС-1.

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