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Милиция: Похищение девушки в Бишкеке произошло «с ее согласия»


Иллюстративное фотоБишкекские милиционеры нашли девушку, якобы похищенную 11 декабря на западе города. По их словам, девушку украл её парень для женитьбы, и это произошло по взаимному согласию.

Глава пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что молодой человек 11 декабря похитил свою девушку с ее согласия для женитьбы.

«Он в тот день встретился с ней, она проживала в 7 микрорайоне. Они поехали в Таласскую область к его родителям, где 12 декабря поженились. У них была
договоренность, родственники были в курсе о свадьбе», — сказал Оморов.

По его словам, молодого человека не будут наказывать, потому что в его действиях нет состава преступления.

Изначально информация о похищении девушки начала распространяться в соцсетях разными пользователями. Позже милиция подтвердила, что им поступило заявление от очевидцев о похищении.

Тогда в милиции сообщали, что неизвестные люди «насильно посадили» девушку в «Хонду Степвагон» и увезли её в неизвестном направлении.


Милиция нашла водителя «Хонды», но в тот день задержать его не удалось, потому что его не оказалось дома.

Насильное похищение девушек для вступления в брак стало уголовно наказуемым в декабре 2012 года, когда были приняты поправки в Уголовный кодекс. С тех пор за кражу девушек могут посадить в тюрьму на 7 лет.

По данным «Центра помощи женщинам» и института «Кыз коргон», ежедневно в Кыргызстане происходит 32 случая похищения девушек для вступления в брак — в шести случаях девушки подвергаются изнасилованию.

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