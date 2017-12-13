Зилалиев «не знал», что ездил на «Лексусе» китайского горнодобытчика

Издание «Дело №» сообщило о том, что Зилалиев ездил на «Лексусе» компании «ТУН ЛИН» в день инаугурации 24 ноября.Эта китайская компания занимается добычей полезных ископаемых, а сам Зилалиев не так давно возглавлял Госагентство по геологии до того, как пришел в Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ).Согласно версии ФУГИ, 24 ноября Зилалиев только приступил к работе и ему еще не нашли служебный автомобиль, поэтому его помощник «временно взял у друга “Лексус”», который оказался собственностью «ТУН ЛИН».Сам Зилалиев, как утверждает ФУГИ, не знал о том, кто владеет автомобилем.«Указанный “Лексус” был взят на время помощником Зилалиева, он брал ее у своего друга в целях личного пользования. Об этом Дуйшенбек Текшербекович не знал, он об этом услышал только через СМИ», — сказали в пресс-службе фонда.По информации ФУГИ, Зилалиев больше не ездит на этом «Лексусе» — 25 ноября ему нашли другой автомобиль. В отношении его помощника вынесли строгое дисциплинарное взыскание.

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