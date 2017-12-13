Авторизация
 
  • 00:24 – Участнице Comedy Women Екатерине Варнаве СБУ запретила въезд в Украину 
  • 00:23 – В Башкирии в столкновении двух автомобилей пострадали пять человек 
  • 00:22 – В Петрозаводске спасатели обнаружили труп женщины в закрытой квартире 
  • 00:21 – В ночном клубе Москвы парень избил и ограбил девушку после отказа от секса в туалете 


Зилалиев «не знал», что ездил на «Лексусе» китайского горнодобытчика


ФУГИ утверждает, что их начальник Дуйшенбек Зилалиев не знал, что китайская добывающая компания «ТУН ЛИН» владеет «Лексусом», на котором он ездил в день инаугурации.

Издание «Дело №» сообщило о том, что Зилалиев ездил на «Лексусе» компании «ТУН ЛИН» в день инаугурации 24 ноября.

Эта китайская компания занимается добычей полезных ископаемых, а сам Зилалиев не так давно возглавлял Госагентство по геологии до того, как пришел в Фонд по управлению госимуществом (ФУГИ).

Согласно версии ФУГИ, 24 ноября Зилалиев только приступил к работе и ему еще не нашли служебный автомобиль, поэтому его помощник «временно взял у друга “Лексус”», который оказался собственностью «ТУН ЛИН».

Сам Зилалиев, как утверждает ФУГИ, не знал о том, кто владеет автомобилем.

«Указанный “Лексус” был взят на время помощником Зилалиева, он брал ее у своего друга в целях личного пользования. Об этом Дуйшенбек Текшербекович не знал, он об этом услышал только через СМИ», — сказали в пресс-службе фонда.

По информации ФУГИ, Зилалиев больше не ездит на этом «Лексусе» — 25 ноября ему нашли другой автомобиль. В отношении его помощника вынесли строгое дисциплинарное взыскание.

Фото иллюстративное.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302487-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.7471
+0.00%
81.8901
-0.41%
1.1793
-0.51%
0.2080
-0.14%