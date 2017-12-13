Депутаты посоветовали вернуть захороненную мумию в музей

Власти Кыргызстана захоронили мумию IV-V веков. Ученые назвали это «вандализмом». Что известно?

Министр культуры Туголбай Казаков ушел в отставку

Захоронение мумии – вандализм или уважение к покойнику?

Захоронение мумии в Баткене. Фото: Жениш Айдаров АзаттыкСвое решение рабочая группа парламента приняла 13 декабря — депутаты заключили, что хоронить мумию IV-V века не следовало. В рабочую группу вошли парламентарии Аида Касымалиева, Дуйшен Торокулов и Алмазбек Токторов.Токторов сказал в интервью изданию «Кактус», что по итогам изучения ситуации депутатская группа пришли к выводу, что мумию следует вернуть в Исторический музей, где она находилась 60 лет.«Мы приняли точку зрения учёных, которые рекомендовали не хоронить мумию. Это необходимо согласовать с ГКНБ, чтобы не было волнений», — сказал депутат.Он добавил, что в отношении лиц, допустивших захоронение мумии, должны быть приняты меры. Токторов понадеялся, что за время пребывания в земле мумия не повредилась.Мумию женщины IV-V века захоронили в середине октября в селе Кара-Булак Баткенской области по инициативе Министерства культуры.Захоронение одного из наиболее важных артефактов исторического музея вызвало резонанс в среде кыргызских ученых. Они потребовали вернуть мумию назад, а министра культуры Тугольбая Казакова отправить в отставку.По мнению Казакова, мумия была «никому не нужна», а скандал раздут искусственно для того, чтобы лишить его места.«Открою вам секрет: очень давно хотят ухода министра культуры с должности. Эта бедная мумия более 60 лет никому не нужна была. Она стояла просто как экспонат», — заявил он.Казаков утверждал, что у музея не было ресурсов на содержание артефакта, а для изучения мумии оставил частичку ее кожи и волос. По его мнению, тело мумии, выставленное на всеобщее обозрение, было «издевательством над мертвым».Захоронение мумии было раскритиковано бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым. А в конце октября Тугольбай Казаков ушел в отставку с поста министра культуры.

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