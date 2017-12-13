Депутат Мирлан Бакиров станет вице-спикером парламента вместо Алтынай Омурбековой

Депутаты парламента избрали депутата от фракции «Онугуу-Прогресс» Мирлана Бакирова новым вице-спикером парламента. Ранее с этой должности по собственному желанию ушла депутатка от фракции «Республика – Ата-Журт» Алтынай Омурбекова.
Депутат Мирлан Бакиров избран на пост вице-спикера парламента. Он представляет фракцию «Онугуу-Прогресс».
Бакиров начал свою карьеру с должности инспектора налоговой службы Джалал-Абадской области, дослужился до должности начальника бюджетного отдела в местном управлении финансов.
В 2010 году был избран депутатом парламента от партии «Республика», а через пять лет стал депутатом от партии «Онугуу-Прогресс».
Алтынай Омурбекова Бакиров сменит на посту вице-спикера депутатку Алтынай Омурбекову, представлявшую фракцию «Республика – Ата-Журт». Она сложила с себя полномочия вице-спикера по собственному желанию, проработав на этой должности полтора года.
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