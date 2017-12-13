Депутат Мирлан Бакиров станет вице-спикером парламента вместо Алтынай Омурбековой

Вице-спикер парламента от «Республики — Ата-Журт» ушла со своего поста

Парламент выбирает спикера: Важно это или нет?

Депутат Мирлан Бакиров избран на пост вице-спикера парламента. Он представляет фракцию «Онугуу-Прогресс».Бакиров начал свою карьеру с должности инспектора налоговой службы Джалал-Абадской области, дослужился до должности начальника бюджетного отдела в местном управлении финансов.В 2010 году был избран депутатом парламента от партии «Республика», а через пять лет стал депутатом от партии «Онугуу-Прогресс».Алтынай ОмурбековаБакиров сменит на посту вице-спикера депутатку Алтынай Омурбекову, представлявшую фракцию «Республика – Ата-Журт». Она сложила с себя полномочия вице-спикера по собственному желанию, проработав на этой должности полтора года.

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