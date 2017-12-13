Депутат предлагает запретить в школах короткие юбки, рваные джинсы, вызывающий макияж и смартфоны



Новая школьная форма станет обязательной с 2015 года [+ фото]



Q&A: Что надо знать о школьной форме в Кыргызстане



Фото иллюстративноеМавлянова вынесла проект постановления парламента на общественное обсуждение 12 декабря.В частности, депутат предлагает запретить ученицам с 1 по 11 классы носить в школах короткие, обтягивающие юбки, а также наносить «вызывающий» макияж и маникюр с длинными ногтями.Для мальчиков предлагается запретить посещение школ в рваных джинсах и футболках «с вызывающими рисунками». Однако в документе не расписано, какие рисунки считаются «вызывающими».«Считаем, что чрезмерная озабоченность детьми школьного возраста своим внешним видом отрицательным образом влияет на их психическое состояние», — говорится в справке-обосновании к постановлению.По мнению Мавляновой, новые правила помогут сформировать «высокие нравственные нормы» учащихся, а также «защитить» их от «культуры жестокости и насилия» в интернете.«Отсутствие рамок по внешнему виду, четких правил и норм, дозволенность со стороны родителей создает между детьми конкуренцию не по своими знаниям и достижениям, а дорогой одеждой, техникой и благосостоянием семьи», — утверждает депутат в справке-обосновании.Помимо усиления контроля за внешним видом учащихся, Мавлянова также предложила ввести запрет для школьников на использование смартфонов.Депутат считает, что ученикам стоит разрешить пользоваться аппаратами с функциями «звонок/ответ/смс», в которых не будет фото-и видеокамеры, а также интернет-соединения.Мавлянова считает, что ученики смогут сдавать свои телефоны на хранение при входе в школу.«Установить, что ответственность за сохранность телефона лежит только на его владельце», — говорится в постановлении.В случае неисполнения учениками предлагаемых норм и требований, депутат предлагает привлекать педагогов к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.Министерство образования пыталось ввести обязательную школьную форму для учеников и учителей в 2015 году. В ведомстве считали, что форма поможет устранить «социальное неравенство» среди учеников.Однако после критики и общественного обсуждения эта идея была отвергнута и Министерство образования просто разработало стандарт для школьной формы.Сейчас администрации школ совместно с родителями сами решают, какую именно форму будут носить ее ученики, опираясь на стандарты минобразования.Школьная форма для мальчиков может состоять от двух до четырех предметов: рубашка, жилет, брюки и пиджак. В комплекте формы можно использовать и классический галстук — он должен соответствовать основному цвету формы или контрастировать с ним.Форма девочек может включать в себя от двух до шести предметов: блузка, жилет, юбка, брюки, платье, фартук, пиджак.Одежда должна соответствовать классическому стилю, а комплект должен быть выдержан в единой цветовой гамме: допустимо смешение не более трех цветов.

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