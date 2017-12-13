Кыргызстан вернул Узбекистану четыре пансионата на Иссык-Куле



Правительство предложило вернуть Узбекистану четыре пансионата на Иссык-Куле



Исаков подписал распоряжение о возврате пансионатов 13 декабря — вместе с ними Узбекистан получит во временное пользование земли, на которых расположены санатории.Речь идет о пансионатах «Бостери» (бывший «Золотые пески»), «Алтын-Жай» (бывший «Рохат-НБУ»), «Энесай» (бывший «Дилором») и «Бустон».В правительстве сообщают, что земельные участки, на которых находятся санатории, останутся собственностью Кыргызстана.Согласно распоряжению, узбекская сторона будет обязана улучшить условия в пансионатах до уровня трех и четырехзвездочных отелей.Количество граждан Кыргызстана, который будут работать в пансионатах, должно быть не менее 80%.«Распоряжение направлено на развитие туризма и привлечение прямых инвестиций. Оно позволит увеличить количество туристов из Узбекистана, а также будет способствовать улучшению взаимоотношений между двумя братскими народами», — сообщила пресс-служба правительства.Узбекская сторона также должна будет отозвать иск из международного арбитражного суда, который подала в 2016 году, когда Кыргызстан приватизировал эти санатории.Глава Фонда по управлению госимуществом Дуйшенбек Зилалиев сказал в интервью 24.kg, что Узбекистан уже согласился на предложение Кыргызстана по пансионатам. По его словам, Узбекистан еще должен подписать соглашение о принятии пансионатов.«Если соглашение подпишут, конфликт будет исчерпан и арбитраж разрешится. Вероятность подписания документа очень высокая», — сказал он.Правительство Кыргызстана приватизировало четыре узбекских пансионата после нескольких конфликтов на кыргызско-узбекской границе.Эти пансионаты были построены в советское время на средства Узбекской ССР и по соглашению от 1992 года принадлежали Узбекистану.Кыргызско-узбекские отношения стали улучшаться после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова в сентябре 2016 года.Новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв приезжал в Кыргызстан через год после смерти Каримова, когда страну возглавлял Алмазбек Атамбаев.Тогда стороны подписали документ о согласовании более 80 процентов границ между двумя странами, а также договорились о совместном строительстве Кабмар-Атинской ГЭС-1.

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