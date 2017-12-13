КТРК возглавил рейтинг телеканалов в Кыргызстане, но проиграл в Бишкеке

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Консалтинговая компания «М-Вектор» представила 13 декабря итоги исследования, согласно которому самым популярным телеканалом в Кыргызстане оказался КТРК.Второе и четвертое место занимают каналы «Музыка» и «Баластан», которые входят в телесемейство КТРК. Третье место занял российский «Первый канал». Замыкает пятерку лидеров телеканал НТС, связанный с депутатом Омурбеком Бабановым.Однако опрос в столице Кыргызстана, Бишкеке, показал совершенно другие результаты — бишкекчане поставили во главе рейтинга российский «Первый канал», а КТРК оказался на шестом месте.За «Первым каналом» следуют НТС, «ТНТ-Азия», «Россия РТР» и «312 Кино», а только после них — КТРК.В рейтинге самых популярных радиостанций первое место занял «Кыргызстан обондору», второе — «Европа Плюс», далее идут «Мин-Кыял» и «Тумар.Самая популярная социальная сеть в стране — «Одноклассники», а на втором и третьем местах «Инстаграм» и «Фейсбук» соответственно.Медиа-эксперт Азамат Тынаев считает исследование «М-Вектора» достоверным, потому что КТРК постоянно расширяет свою деятельность путем создания новых передач и каналов.«КТРК разрастается, целое семейство телеканалов. Кроме всего прочего, на КТРК в последние годы мы видим позитивные изменения — приобретение новой техники, обновление студий, декораций. Вот это, наверное, в конечном итоге и дает результат», — сказал Тынаев.По его мнению, показатели КРТК хуже в Бишкеке, чем по всей стране, потому что жители столицы более активны в интернете.Компания «М-Вектор» провела опросы в 16 городах и в 165 селах Кыргызстана.

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