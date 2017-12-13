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Казахские горняки заперлись в шахтах, протестуя против низких зарплат


Шахтер под землей. Фото иллюстративноеБолее 600 шахтеров казахского предприятия «АрселорМиттал Темиртау» протестуют против низких зарплат. Они закрылись в местах добычи полезных ископаемых, требуя улучшить условия труда.

Забастовка началась 11 декабря в шахтах Карагандинской области. В протесте изначально участвовали около 200 человек, которые отказались покидать свои рабочие места после окончания смены.

Затем к забастовке присоединились горняки еще трех шахт, работающие на предприятие «АрселорМиттал Темиртау».

Шахтеры отказываются прекращать акцию протеста, пока компания не повысит зарплаты на 100 процентов всем работникам. Еду, питьё и теплую одежду шахтерам передают их родственники.

Участники протеста также требуют, чтобы им позволили выходить на пенсию с 50 лет, оплачивали больничный лист и увеличили количество путевок в дома отдыха и санатории.

«В шахту никого не пускают […] Никаких работ — ни добычи, ни отгрузки угля — не ведется, кроме поддержания жизнеобеспечения шахт. Требования наших коллег я и все, кто присутствует на шахте, поддерживаем полностью», — сказал один из шахтеров Владимир Ханиев.

Представители компании «АрселорМиттал Темиртау» заявили, что ведут переговоры с бастующими шахтерами. По их словам, основные требования работников уже предусмотрены в новом договоре.


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