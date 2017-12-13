Казахские горняки заперлись в шахтах, протестуя против низких зарплат

Шахтер под землей. Фото иллюстративноеЗабастовка началась 11 декабря в шахтах Карагандинской области. В протесте изначально участвовали около 200 человек, которые отказались покидать свои рабочие места после окончания смены.Затем к забастовке присоединились горняки еще трех шахт, работающие на предприятие «АрселорМиттал Темиртау».Шахтеры отказываются прекращать акцию протеста, пока компания не повысит зарплаты на 100 процентов всем работникам. Еду, питьё и теплую одежду шахтерам передают их родственники.Участники протеста также требуют, чтобы им позволили выходить на пенсию с 50 лет, оплачивали больничный лист и увеличили количество путевок в дома отдыха и санатории.«В шахту никого не пускают […] Никаких работ — ни добычи, ни отгрузки угля — не ведется, кроме поддержания жизнеобеспечения шахт. Требования наших коллег я и все, кто присутствует на шахте, поддерживаем полностью», — сказал один из шахтеров Владимир Ханиев.Представители компании «АрселорМиттал Темиртау» заявили, что ведут переговоры с бастующими шахтерами. По их словам, основные требования работников уже предусмотрены в новом договоре.

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