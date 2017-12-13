ОБСЕ обратилась к властям Кыргызстана из-за депортации журналиста «Франс-Пресс»



Wrote to the authorities of #Kyrgyzstan expressing concern on deportation of @AFP ‘s Central Asia correspondent Chris Rickleton



— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) December 12, 2017





Журналисту «Франс-Пресс» запретили въезд в Кыргызстан



ГКНБ: Журналисту «Франс-Пресс» Крису Риклтону запретили въезд в Кыргызстан из-за «нарушения визового режима»



Журналист Риклтон будет добиваться возвращения в Кыргызстан



МИД выясняет, почему журналиста «Франс-Пресс» не впустили в Кыргызстан



Дезир направил властям Кыргызстана письмо, в котором выразил обеспокоенность депортацией Риклтона из страны — об этом представитель ОБСЕ написал в своём твиттер-аккаунте.«Написал властям Кыргызстана, выразив озабоченность о депортации корреспондента “Франс-Пресс” в Центральной Азии Криса Риклтона» — написал он.Самого текста обращения Дезира пока нет. Местный офис ОБСЕ в Кыргызстане не был доступен для комментариев на момент публикации материала.МИД Кыргызстана 12 декабря сообщил, что выясняет детали депортации Риклтона из Кыргызстана. Ранее Госкомитет нацбезопасности сообщил, что журналист «нарушил визовый режим», но деталей в ведомстве не озвучили.Риклтона депортировали из Кыргызстана 9 декабря — он вернулся в страну из Дубая, но ему отказали во въезде при прохождении контроля в аэропорту «Манас».Узнав о запрете, журналист опубликовал открытое письмо президенту Сооронбаю Жээнбекову. Он попросил снять с него ордер на депортацию и позволить находиться в Кыргызстане.Риклтон проживает в Бишкеке почти 8 лет вместе со своей женой и дочерью, которые являются гражданами Кыргызстана.Сейчас журналист находится в региональном офисе «Франс-Пресс» в Алматы, куда он направился после депортации в Дубаи.Риклтон с 2015 года работает в международном агентстве «Франс-Пресс». За время проживания в Кыргызстане он публиковался в издании EurasiaNet, освещал Всемирные игры кочевников и преподавал в Американском университете в Центральной Азии (АУЦА).

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