Правительство предложило вернуть Узбекистану четыре пансионата на Иссык-Куле

Узбекистан может вернуть себе четыре пансионата на берегу Иссык-Куля, которые были приватизированы кыргызскими властями в 2016 году.
Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев представил перед парламентским комитетом проект соглашения, которое предполагает возврат Узбекистану четырех пансионатов на Иссык-Куле.
По его словам, Узбекистан подал иск в международный арбитраж в США из-за того, что Кыргызстан приватизировал эти пансионаты.
«После подписания подобного соглашения стороны подпишут мирный договор, и спор в международном арбитраже будет закрыт», — сказал он.
Согласно тексту соглашения, имущество пансионатов «Золотые пески», «Рохат НБУ», «Дилором» и «Бостон» станут собственностью узбекской стороны, однако земля, где расположены объекты, будет закреплена за Кыргызстаном.
Узбекистан в свою очередь обязуется повысить уровень пансионатов до 3-4 звезд, а также обеспечить их круглогодичную работу.
Правительство Кыргызстана в апреле 2016 года приватизировало четыре пансионата на Иссык-Куле после нескольких конфликтов на кыргызско-узбекской границе.
Эти пансионаты были построены в советское время на средства Узбекской ССР и по соглашению от 1992 года принадлежали Узбекистану.
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