Правительство предложило вернуть Узбекистану четыре пансионата на Иссык-Куле

Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев представил перед парламентским комитетом проект соглашения, которое предполагает возврат Узбекистану четырех пансионатов на Иссык-Куле.По его словам, Узбекистан подал иск в международный арбитраж в США из-за того, что Кыргызстан приватизировал эти пансионаты.«После подписания подобного соглашения стороны подпишут мирный договор, и спор в международном арбитраже будет закрыт», — сказал он.Согласно тексту соглашения, имущество пансионатов «Золотые пески», «Рохат НБУ», «Дилором» и «Бостон» станут собственностью узбекской стороны, однако земля, где расположены объекты, будет закреплена за Кыргызстаном.Узбекистан в свою очередь обязуется повысить уровень пансионатов до 3-4 звезд, а также обеспечить их круглогодичную работу.Правительство Кыргызстана в апреле 2016 года приватизировало четыре пансионата на Иссык-Куле после нескольких конфликтов на кыргызско-узбекской границе.Эти пансионаты были построены в советское время на средства Узбекской ССР и по соглашению от 1992 года принадлежали Узбекистану.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302209-news.html