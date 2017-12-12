Поезд сбил насмерть мужчину на западе Бишкека

Смертельный случай произошел утром 12 декабря на железнодорожных путях близ улицы Асаналиева, в районе «Рабочего городка». По информации пресс-службы КЖД, мужчина скончался в результате столкновения с поездом.Пресс-секретарь КЖД Эркинбек Каимов сказал журналисту Kloop.kg, что мужчина бросился под поезд сам.«Причины сейчас выясняются. Сейчас там работает комиссия и правоохранительные органы», — сказал он.Представитель пресс-службы МВД сказал журналисту Kloop.kg, что пока рано утверждать, что погибший сам бросился под поезд.«Следователи будут детально разбираться. Пока не ясно, бросился ли он, или же это был несчастный случай. Машинист сказал, что мужчина быстро возник», — сообщили в пресс-службе МВД.Еще один случай произошел на железнодорожной станции «Токмок» — 18-летняя девушка попала под маневровый локомотив (специальный тип поездов), но осталась жива.«Она сама виновата. В большинстве случаев попадания под поезда, виноваты пешеходы и водители», — считает Каимов.В МВД добавили, что девушке, которая попала под поезд в Токмоке, ампутировали ногу. «Она хотела пролезть между вагонами, и в это время состав тронулся», — сказали в пресс-службе.В своём пресс-релизе «Кыргызские железные дороги» призвали пешеходов быть внимательнее на железнодорожных путях.«Важно помнить, что поезд невозможно остановить сразу. Путь торможения составляет от 500 до 800 метров», — говорится в пресс-релизе.КЖД отметила, что «не несет ответственности в случаях несанкционированного выхода людей на железнодорожные пути».

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