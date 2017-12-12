Уроженцев Центральной Азии задержали в Москве за «подготовку терактов»

ФСБ России задержала трех уроженцев стран Центральной Азии по подозрению в «подготовке терактов» во время новогодних праздников в Москве. МИД Кыргызстана выясняет, нет ли кыргызстанцев среди задержанных.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала 11 декабря трех человек, подозреваемых в «подготовке терактов и вербовке людей». По сообщению спецслужб, задержанные — уроженцы стран Центральной Азии.
«Они планировали провести террористические акты, в том числе с участием террористов-смертников, в Москве во время новогодних праздников и выборов президента России», — говорится в сообщении ФСБ.
Спецслужбы обнаружили квартиру в Московской области, в которой, как они утверждают, подозреваемые изготавливали взрывчатые вещества.
Во время обыска ФСБ изъяла две самодельные бомбы, два автомата АК-74, патроны, гранату и вещества для создания взрывчатки.
Подозреваемые заключены под стражу. По итогам задержания и обыска в квартире возбуждено дело за «содействие террористической деятельности» и «организацию террористического сообщества».
Министерство иностранных дел Кыргызстана выясняет, есть ли среди задержанных граждане или уроженцы Кыргызстана.
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