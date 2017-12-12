Узбекистан: Милиция задержала журналиста за сбор информации



Узбекистан: Иностранную журналистку задержали в Ташкенте



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Янышева задержали 12 декабря — об этом сообщило издание «Фергана» со ссылкой на самого журналиста.По словам Янышева, к нему обратились жители улицы Узбекистанской в Ташкенте, которых собрались выселять из них квартир из-за строительства делового центра “Tashkent City”.Эскиз делового центра “Tashkent City”Журналист говорит, что жителям дали 10 дней на то, чтобы они покинули свое жилье, после чего их начнут насильно выселять из квартир.Янышев записывал разговор с жителями и фотографировал, когда к нему подошли милиционеры. Они заявили, что он не имеет права общаться с гражданами и фотографировать.Со слов Янышева, милиционеры проигнорировали его попытки объяснить свои действия — они сказали, что журналист не имел права собирать информацию, потому что «в Узбекистане нет понятия независимый журналист».«Меня пытаются обвинить в том, что я проводил незаконную агитацию среди населения. Какую еще агитацию? Ничего подобного: я просто выполнял свою задачу как журналист и не совершал ничего противозаконного», — сказал Янышев изданию «Фергана».Журналиста сопроводили в отделение милиции, чтобы он написал объяснительную.Янышев сделал несколько репортажей для издания «Настоящее Время», в которых показал жизнь узбекистанцев. Например, он писал о том, почему власти не разрешают фотографировать и снимать видео не только репортерам, но и туристам.Деловой центр “Tashkent City” построят в центре Ташкента к 2021 году. Общая стоимость проекта превышает 1 млрд долларов. Президент страны Шавкат Мирзиёев обещал лично контролировать ход строительства.Власти снесут не только жилые дома, но и здание дома кино Узбекистана, а также помещение ранее существовавшего «Форума культуры и искусства», основанного дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова — Гульнарой.

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