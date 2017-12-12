МИД выясняет, почему журналиста «Франс-Пресс» не впустили в Кыргызстан



Журналисту «Франс-Пресс» запретили въезд в Кыргызстан



ГКНБ: Журналисту «Франс-Пресс» Крису Риклтону запретили въезд в Кыргызстан из-за «нарушения визового режима»



Журналист Риклтон будет добиваться возвращения в Кыргызстан



МИД пока не знает, почему Риклтона не впустили в Кыргызстан — ведомство выясняет подробности у других кыргызских госорганов. Ранее спецслужбы заявили, что журналист «нарушил визовый режим», но не объяснили подробности.Внешнеполитическое ведомство добавило, что Риклтон не был аккредитован в качестве журналиста в Кыргызстане, его заявка от международного агентства «Франс-Пресс» все еще находится на рассмотрении.«Заявка представительства агентства «Франс-Пресс» в Центральной Азии относительно его аккредитации находится на рассмотрении. Ход проведения процедуры аккредитации не комментируется», — сообщил МИД.Сам Риклтон также говорил, что пытался получить долгосрочную аккредитацию для работы журналистом в Кыргызстане, но ему отказывали и два раза допрашивали в ГКНБ.Риклтон сообщил о запрете на въезд в Кыргызстан 9 декабря — он вернулся в страну из Дубая, но ему отказали во въезде при прохождении контроля в аэропорту «Манас».Узнав о запрете, журналист опубликовал открытое письмо к президенту Сооронбаю Жээнбекову, которого попросил снять с него ордер на депортацию и позволить находиться в Кыргызстане.Риклтон проживает в Бишкеке почти 8 лет вместе со своей женой и дочерью, которые являются гражданами Кыргызстана.Сейчас журналист находится в региональном офисе «Франс-Пресс» в Алматы, куда он направился после депортации в Дубаи.Риклтон с 2015 года работает в международном агентстве «Франс-Пресс». За время проживания в Кыргызстане он публиковался в издании EurasiaNet, освещал Всемирные игры кочевников и преподавал в Американском университете в Центральной Азии (АУЦА).

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