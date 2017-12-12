Ош: Аэропорт отменил два рейса из-за нулевой видимости



«Погладь меня»: В аэропорту Лос-Анджелеса собаки успокаивают пассажиров перед вылетом



Возбуждено дело на сотрудников минтранса из-за нарушений при установке освещения на трассе в аэропорт «Манас»



Таджикистан: Порывы ветра от лопастей вертолета убили начальника аэропорта, который провожал президента



В пресс-службе международного аэропорта «Ош» журналисту Kloop.kg сказали, что рейсы отменены из-за плохой видимости.«В Оше из-за утреннего тумана отменены два рейса Бишкек — Ош авиакомпании “Air Manas”. Сейчас практически нулевая видимость. Если видимость не улучшится, скорее всего и другие рейсы будут отменены. Пока не можем точно сказать. Обычно в обед туман рассеивается», — сказала пресс-секретарь Алия Курбанова.Представитель авиакомпании «Эйр Манас» Урмат Абдразаков также подтвердил, что утренний рейс компании отменили из-за плохих погодных условий в Оше.«Рейсы в аэропорту Оша временно приостановлены. Утренний рейс нашей авиакомпании был отменен», — сказал Абдразаков.В ошском аэропорту трижды происходили авиапроисшествия из-за сложных погодных условий.В ноябре 2015 года со взлетной полосы сошел самолет компании «Авиа Трафик», у него сломался первый двигатель и одно из шасси.Тогда министр транспорта и коммуникаций Арганбек Малабаев заявил, что самолет во время первого захода на посадку из-за густого тумана задел полосу, что привело к отказу первого двигателя и частичному выходу из строя гидросистемы.А во время второго захода на посадку самолет не удержался и выкатился за пределы полосы. В этой аварии пострадала только беременная женщина, которая получила сотрясение мозга.В марте 2015 года самолет компании «Эйр Манас» сошел со взлетно-посадочной полосы из-за сильного снегопада. Тогда никто не пострадал.В конце 2011 года самолет авиакомпании «Кыргызстан» пострадал во время жесткой посадки — тогда у самолета оторвалось шасси, отвалилось крыло, а само судно перевернулось после схода с взлетно-посадочной полосы и загорелось.В результате происшествия 26 человек получили травмы, но жертв удалось избежать. Одной из причин аварии тогда также называли туман.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302133-news.html