Алмаз Усенов будет работать советником Атамбаева

Экс-руководитель аппарата президента Алмаз Усенов сообщил, что будет работать советником бывшего президента Алмазбека Атамбаева. При Атамбаеве Усенов возглавлял отдел информационной политики президента.
Алмаз Усенов сообщил в интервью журналисту Kloop.kg, что будет работать советником экс-президента Алмазбека Атамбаева. Однако он не уточнил, что именно будет входить в его обязанности.
«После кратковременного отдыха я приступлю к работе», — сказал он.
Алмаз Усенов 11 декабря по собственному желанию ушел с должности главы аппарата президента. На место Усенова пришел Фарид Ниязов, который возглавлял предвыборный штаб нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова.
На посту главы аппарата президента Усенов проработал чуть более трех месяцев.
При президентстве Алмазбека Атамбаева Усенов в течение пяти лет был главой отдела информационной политики аппарата президента.
До того, как Атамбаев возглавил страну, Усенов работал в пресс-службах свергнутых президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.
Пока точно неизвестно, чем займется Атамбаев, но на своей последней пресс-конференции 20 ноября он рассказал о планах возглавить провластную партию СДПК и пойти «первым номером» в депутаты парламента от социал-демократов.
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