Сборная России выступит на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом



Россия: Депутат Милонов предложил Кыргызстану бойкотировать Олимпиаду-2018 в «знак солидарности»



Олимпиада-2018: Россия не станет бойкотировать Игры



МОК отстранил сборную России от Олимпиады-2018



Российские спортсмены не станут бойкотировать Олимпиаду-2018 из-за дисквалификации сборной. Они готовы представить страну под нейтральным флагом, сказано в заявлении, которое было опубликовано на сайте Олимпийского комитета России.«Мы придерживаемся твердой позиции неприятия какого-либо рода бойкотов в спорте и также абсолютно убеждены, что недопустимо лишать спортсмена права выступать и представлять свою страну на главном спортивном соревновании – Олимпийских играх», — сказано в обращении.По словам спортсменов, они готовы поехать на Олимпиаду, «несмотря на то, что априори поставлены в неравные условия со своими коллегами из других стран».Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России поддержала решение сборной выступить под нейтральным флагом. По словам главы комиссии Софьи Великой, даже при отсутствии символов государства на Играх в Корее, спортсмены едут туда представлять Россию.Она просит общественность с уважением отнестись к решению спортсменов, которые будут участвовать в соревнованиях.Однако получить допуск к участию в Олимпийских играх смогут только те спортсмены, которые ни разу не были замечены в употреблении допинга.Ранее президент Путин уже говорил, что государство не будет препятствовать спортсменам, изъявившим такое желание, участвовать в Играх.Международный олимпийский комитет (МОК) вынес решение о не допуске сборной России к Олимпиаде-2018 на заседании исполкома 5 декабря.МОК обвиняет Россию в наличии системы по сокрытию употребления допинга спортсменами-олимпийцами. Именно с ее помощью, по мнению независимой комиссии, России удалось победить в медальном зачете Игр в Сочи в 2014 году.Россия не будет представлена на Олимпийских играх — не будет ее государственных символов: флага и гимна.Пожизненно от Игр отстранены все российские спортивные чиновники, в частности экс-министр спорта России Виталий Мутко. Глава национального Олимпийского комитета Александр Жуков был исключен из состава МОК.Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля следующего года в городе Пхёнчхан, в Южной Корее.

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