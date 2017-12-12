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Большой пожар в Оше — загорелся пункт замены масла


Пожарная машина в ОшеПожар начался вечером 11 декабря в пункте замены масла в микрорайоне «Манас-Ата». Огнем было охвачено более 650 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

Первые сведения о пожаре поступили в дежурную часть в 21:15, хотя, по словам очевидцев, возгорание началось еще раньше.

Огнем охвачен пункт замены масла по улице Раззакова в микрорайоне «Манас-Ата».



Сейчас милиция допрашивает владельцев магазина. По предварительным данным, пострадавших нет.

Площадь возгорания составляет от 650 до 700 квадратных метров. Тушением огня занимаются 7 пожарных расчетов.

На 23:40 огонь еще не был потушен.

Официальных версий о причинах возгорания пока нет, предварительная — несоблюдение правил пожарной безопасности.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/302062-news.html
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