Большой пожар в Оше — загорелся пункт замены масла

Пожарная машина в ОшеПервые сведения о пожаре поступили в дежурную часть в 21:15, хотя, по словам очевидцев, возгорание началось еще раньше.Огнем охвачен пункт замены масла по улице Раззакова в микрорайоне «Манас-Ата».Сейчас милиция допрашивает владельцев магазина. По предварительным данным, пострадавших нет.Площадь возгорания составляет от 650 до 700 квадратных метров. Тушением огня занимаются 7 пожарных расчетов.На 23:40 огонь еще не был потушен.Официальных версий о причинах возгорания пока нет, предварительная — несоблюдение правил пожарной безопасности.

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