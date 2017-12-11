Нью-Йорк: В Манхэттене произошел взрыв, четверо пострадали

REUTERS/Edward TobinНеизвестно точно, был ли взрыв терактом или несчастным случаем, но один человек задержан полицией. При взрыве он был ранен.При взрыве пострадали еще четыре человека, по информации спасателей, их жизни ничего не угрожает.ABC, ссылаясь на источники в полиции, утверждает, что взорвалась самодельная бомба, а телеканал CBS сообщает, что бомбу взорвал смертник.Из-за взрыва крупнейший автовокзал в США Порт-Аторити остановил свою работу — все были эвакуированы. На месте курируют сотни полицейских, спасателей и пожарных.Были эвакуированы люди и из близлежащих станций метро. У многих взрыв вызвал панику, ведь совсем недавно — 31 декабря — в Манхэттене был совершен теракт.Тогда уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов сидя за рулем автомобиля наехал на группу прохожих и велосипедистов.В результате наезда погибли восемь человек, более 10 человек пострадали — одна из них была настолько сильно покалечена, что ей пришлось ампутировать ноги.Сайфулло Саипову, который признал вину и сказал, что хотел нанести вред наибольшему количеству людей, грозит пожизненный срок или смертная казнь.

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