Швеция: Пожилые люди создали команду по Counter-Strike

Команда из Казахстана победила на крупнейшем турнире по Counter-Strike



«Пол не имеет значения для победы»: Каково быть девушкой в киберспорте



Киберспорт — это серьезно: многомиллионные инвестиции и Олимпийские игры



Команда, в которой играют пенсионеры, называется The Silver Snipers («Серебряные снайперы»).Самой младшей в команде оказалась Моника Иденфорс — ей 62 года. Самым старшим игроком является Бертил Энглунд, которому 81 год.«Здорово, что игра соединяет поколения. Она даёт возможность укрепить отношения с правнуками», — сказал Энглунд.Как и большинство игроков, пожилые люди выбрали себе игровые псевдонимы: BirDie, Teen Slayer, Knitting Knight, Berra-Bang и Windy.Тренером команды стал десятикратный чемпион мира по Counter-Strike Томми Ингемарссон, более известный в киберспорте как Potti.«Крайне важно заботиться о старших, потому что об этом часто забывают. Очень приятно видеть, что они действительно хотят научиться играть. […] Интересно, что разница в возрасте практически не сказывается. […] Я шокирован, что в таком возрасте у людей сохраняется жажда знаний», — сказал тренер.Участники команды уже отыграли более 80 часов в Counter-Strike.На прошедшем турнире в шведском Йёнчёпинге The Silver Snipers сыграла несколько шоу-матчей с командами, участники которых намного моложе их.Команду спонсирует компания Lenovo, которая уже запустила линию одежды для тех, кто желает поддержать The Silver Snipers.По объему рынка, киберспорт в Швеции занимает первое место в Европе — 40 млн. Помимо этого, в некоторых школах страны введены киберспортивные занятия по Dota 2 и Counter-Strike для учеников.«Требования к урокам киберспорта будут те же — физическое развитие, тренировка концентрации, укрепление здоровья. Многие воротили носы и выражали недоумение, почему они должны разрешать детям играть в видеоигры в учебное время, но мы намерены уничтожить миф о вреде киберспорта», — сказал директор одной из школ Магнус Алехед.Согласно данным аналитической компании NewZoo, к 2020 году рынок киберспорта вырастет до 3 млрд долларов. В компании подсчитали, что общая аудитория киберспорта в 2017 году достигла 385 миллионов человек, из них 191 миллион стали постоянным зрителями компьютерных соревнований.Counter-Strike — популярный онлайн-шутер, в котором игроки команды террористов должны установить бомбу, а игроки команды спецназа обезвредить ее. Также игроки могут уничтожить вражескую команду и одержать победу в раунде. Игра является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин в мире.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/301916-news.html