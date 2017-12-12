Муфтий Кыргызстана: Жалилов перед Богом ни в чем не виноват



Жена экс-муфтия Чубака Жалилова подала заявление в милицию



Жалилов призвал не выходить на митинг в его поддержку



Максат ажы ТоктомушевМуфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев считает, что экс-муфтий Чубак ажы Жалилов ни в чем не виноват перед Богом.«Наш уважаемый Чубак ажы Жалилов, который служит кыргызскому народу в религиозной сфере, перед Богом ни в чем не виноват. По ситуации в его семье сейчас разбираются соответствующие органы», — заявил Токтомушев.Он призвал не распространять клевету и неверную информацию о Чубаке ажы Жалилове в соцсетях, потому что в исламе считается грехом говорить о чем-то, не разобравшись.«Давайте будем далеки от того, чтобы вносить раздор в чью-то семью и писать в соцсетях неправильную и непроверенную информацию», — сказал муфтий.В конце ноября экс-муфтий в эфире своего канала на YouTube сказал, что взял себе вторую жену и призвал других поступать также.После этого правозащитники и депутаты парламента потребовали от прокуратуры дать правовую оценку высказыванию Чубака Жалилова.Его адвокат Акин Токталиев считает, что в высказываниях экс-муфтия нет ничего противозаконного.Сам религиозный деятель также не видит в многоженстве нарушения законов, и считает, что «к этому надо правильно относиться».Согласно Уголовному кодексу, за многоженство предусмотрено наказание сроком до двух лет лишения свободы.Чубака Жалилова уже дважды вызывали на допросы в милицию из-за призывов к многоженству.Во время беседы с милиционерами он назвал свою первую жену — «официальной», а вторую — «любимой». Он добавил, что не призывал никого к нарушению законодательства своими высказываниями.9 декабря в кризисный центр «Сезим» и в милицию обратилась официальная жена Жалилова с заявлением о том, что боится за жизнь своих детей.

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