Депутаты обсудят, как Кыргызстан и Узбекистан будут управлять Орто-Токойским водохранилищем

Фото: WikimapiaКомитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию 11 декабря одобрил в трех чтениях соглашение, по которому Кыргызстан будет управлять Орто-Токойским водохранилищем.Теперь соглашение должны рассмотреть депутаты парламента на заседании 13 декабря.Согласно документу, к кыргызской стороне перейдет охрана и контроль над водохранилищем. Однако около 90 процентов воды Орто-Токойского водохранилища будет использовать узбекская сторона.Узбекистан будет частично оплачивать затраты на эксплуатацию объекта — зарплату сотрудников, ремонтные работы и замену оборудования.Соглашение по использованию водохранилища подписали экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 октября в Ташкенте.Орто-Токойское (Касансайское) водохранилище расположено в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области. Оно было построено в советское время для нужд и на деньги Узбекской ССР.После распада Советского Союза Узбекистан продолжал пользоваться водохранилищем для орошения. Правительство Кыргызстана требовало от Узбекистана оплату за использование объекта, однако Ташкент не отвечал.В течение 2016 года из-за споров вокруг водохранилища возникли две конфликтные ситуации между кыргызскими и узбекскими властями.Весной 2016 года Узбекистан без объяснения причин выставил на приграничной территорию военную технику. Кыргызстан ответил аналогичными действиями.Вторая конфликтная ситуация возникла летом 2016 года, когда кыргызские правоохранители в Ала-Букинском районе задержали сотрудника милиции Узбекистана из-за нарушения границы.После этого на несогласованную гору Унгар-Тоо с двух вертолетов МИ-8 высадились семь сотрудников МВД Узбекистана.Они выдвинули два требования — освободить задержанного сотрудника и снять кыргызские посты вокруг Орто-Токойского водохранилища.Власти Кыргызстана освободили задержанного узбекского милиционера вечером того же дня. Но узбекские силовики находились на согласованной территории в течение месяца. Однако затем покинули гору без выдвижения других требований.

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