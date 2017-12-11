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Милиция задержала парня, от которого предположительно родила десятиклассница


Милиция Ошской области задержала 17-летнего парня, который подозревается в интимной связи со школьницей. Ученица 10 класса родила недоношенного ребенка 5 декабря, позже ребенок скончался.

Пресс-секретарь Ошской милиции Женишбек Аширбаев сообщил журналисту kloop.kg что, по показаниям школьницы в качестве подозреваемого задержан ее односельчанин.

«По подозрению задержан гражданин 2000 года рождения. Подозреваемый водворен в ИВС Ноокатского района», — сообщил Аширбаев.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Согласно этой статье, виновника могут наказать на срок до трех лет лишения свободы.

Школьницу привезли в Ноокатскую районную больницу 5 декабря на шестом месяце беременности, роды начались рано и ребенок не выжил.

По информации Министерства образования, девочка живет с матерью, бабушкой и дедушкой. Отец девочки уже два года как находится на заработках в России.

В школе о беременности ученицы не знали, руководству сообщили об этом из больницы.

«Она учится только на пятерки и четверки. Всегда активно участвует во внеучебной деятельности школы. Никогда не пропускала занятия. Лишь 30 ноября и 1 декабря ее не было в школе. По словам ее матери, она неважно себя чувствовала. Но после этого она как обычно посещала уроки», — говорят ее педагоги.

В сентябре 2017 года родила семиклассница из Таласа — на отца ее ребенка было возбуждено уголовное дело по факту совращения несовершеннолетней.

В октябре аналогичный случай произошел в Чуйской области — на отца ребенка семиклассницы также возбудили уголовное дело.

По информации Лиги защитников прав ребенка, за 2017 год в Кыргызстане зарегистрировано 900 случаев подростковой беременности.

Фото иллюстративное

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