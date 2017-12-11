Бишкек: Мэрия потратит более 15 млн сомов на новогоднее оформление города

Бишкекская мэрия объявила тендер на праздничное оформления города на сумму в 15 млн 767 тысяч сомов.Тендер выиграла компания «Гранд Про», которая уже занималась оформлением площади «Ала-Тоо» к празднованию Нооруза и Нового года.В прошлом году бишкекская мэрия потратила на новогоднее оформление города около 13 млн сомов.В 2015 году бишкекские власти заявили, что затраты на новогоднее оформление города были «минимальными», потому что установленную в центре города ёлку подарило посольство Китая.Годом ранее на оформление площади потратили 2,5 млн сомов. Однако жители раскритиковали усилия городских властей из-за «некрасивой» ёлки — вместо настоящих игрушек ее украсили картонными.Новый год в 2012 году запомнился падением 23-метровой новогодней ёлки, на которую было потрачено 2 млн сомов. Тогда экс-мэр Бишкека Иса Омуркулов обвинил в падении праздничного дерева устаревший железный каркас и сильный ветер.

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