Жээнбеков посетит Узбекистан

Сооронбай Жээнбеков во время визита в Россию. Фото: Пресс-служба президента КыргызстанаПрезидент Сооронбай Жээнбеков отправится в Узбекистан 13-14 декабря. Свой первый визит в качестве главы государства Жээнбеков совершил в Россию в конце ноября.
Пресс-служба президента сообщила, что идет подготовка к визиту Жээнбекова в Узбекистан, который состоится 13-14 декабря. Пока неизвестно, какие именно вопросы будут обсуждать президенты двух стран.
Свой первый зарубежный визит в качестве президента Жээнбеков совершил в Россию 29 ноября.
Тогда Жээнбеков назвал свой визит «символичным» и заявил, что Кыргызстан нацелен на укрепление «стратегического партнерства» с Россией.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв приезжал Кыргызстан 5-6 сентября, когда страну возглавлял предшественник Жээнбекова Алмазбек Атамбаев.
Тогда стороны подписали документ о согласовании более 80 процентов границ между двумя странами, а также договорились о совместном строительстве Кабмар-Атинской ГЭС 1.
Кыргызско-узбекские отношения стали улучшаться после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова.
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