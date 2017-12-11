Авторизация
 
  • 02:05 – Компания Apple планирует в 2018 году выпустить упрощенную версию iPhone X 
  • 02:05 – Американские ученые изобрели куриный словарь 
  • 02:04 – Ученые: Разогретые в микроволновке яйца взрываются и могут ухудшить слух 
  • 02:03 – В Воронеже пассажирка в маршрутке сломала ногу 


Жээнбеков посетит Узбекистан


Сооронбай Жээнбеков во время визита в Россию. Фото: Пресс-служба президента КыргызстанаПрезидент Сооронбай Жээнбеков отправится в Узбекистан 13-14 декабря. Свой первый визит в качестве главы государства Жээнбеков совершил в Россию в конце ноября.

Пресс-служба президента сообщила, что идет подготовка к визиту Жээнбекова в Узбекистан, который состоится 13-14 декабря. Пока неизвестно, какие именно вопросы будут обсуждать президенты двух стран.

Свой первый зарубежный визит в качестве президента Жээнбеков совершил в Россию 29 ноября.

Тогда Жээнбеков назвал свой визит «символичным» и заявил, что Кыргызстан нацелен на укрепление «стратегического партнерства» с Россией.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв приезжал Кыргызстан 5-6 сентября, когда страну возглавлял предшественник Жээнбекова Алмазбек Атамбаев.

Тогда стороны подписали документ о согласовании более 80 процентов границ между двумя странами, а также договорились о совместном строительстве Кабмар-Атинской ГЭС 1.

Кыргызско-узбекские отношения стали улучшаться после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

По теме:


  • Первый зарубежный визит Жээнбекова будет в Россию

  • Жээнбеков и Назарбаев договорились, что кыргызско-казахская граница откроется после подписания «дорожной карты»

  • Жээнбеков ратифицировал протокол о списании госдолга Кыргызстана перед Россией


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/301799-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.7450
-0.01%
82.2294
-0.03%
1.1854
+0.67%
0.2083
+0.00%