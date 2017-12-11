Жээнбеков посетит Узбекистан



Первый зарубежный визит Жээнбекова будет в Россию



Жээнбеков и Назарбаев договорились, что кыргызско-казахская граница откроется после подписания «дорожной карты»



Жээнбеков ратифицировал протокол о списании госдолга Кыргызстана перед Россией



Сооронбай Жээнбеков во время визита в Россию. Фото: Пресс-служба президента КыргызстанаПресс-служба президента сообщила, что идет подготовка к визиту Жээнбекова в Узбекистан, который состоится 13-14 декабря. Пока неизвестно, какие именно вопросы будут обсуждать президенты двух стран.Свой первый зарубежный визит в качестве президента Жээнбеков совершил в Россию 29 ноября.Тогда Жээнбеков назвал свой визит «символичным» и заявил, что Кыргызстан нацелен на укрепление «стратегического партнерства» с Россией.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв приезжал Кыргызстан 5-6 сентября, когда страну возглавлял предшественник Жээнбекова Алмазбек Атамбаев.Тогда стороны подписали документ о согласовании более 80 процентов границ между двумя странами, а также договорились о совместном строительстве Кабмар-Атинской ГЭС 1.Кыргызско-узбекские отношения стали улучшаться после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

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