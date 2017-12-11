Авторизация
 
  • 02:05 – Компания Apple планирует в 2018 году выпустить упрощенную версию iPhone X 
  • 02:05 – Американские ученые изобрели куриный словарь 
  • 02:04 – Ученые: Разогретые в микроволновке яйца взрываются и могут ухудшить слух 
  • 02:03 – В Воронеже пассажирка в маршрутке сломала ногу 


Журналист Риклтон будет добиваться возвращения в Кыргызстан


Журналист «Франс-Пресс» Крис Риклтон будет добиваться аккредитации для возвращения в Кыргызстан. Сейчас он находится в Дубае, куда его депортировали 10 декабря. Въезд в страну ему запрещен из-за «нарушений визового режима».

Коллега Риклтона Толкун Наматбаева сообщила журналисту Kloop.kg о том, что он будет добиваться возвращения в Кыргызстан.

«Он будет добиваться аккредитации, чтобы вернуться в страну, которая стала для него родной […] От него это не зависит, это будет зависеть от наших властей», — сказала она.

Она добавила, что журналиста депортировали в Дубай 10 декабря. «Сейчас он там. 12 декабря он вылетит в казахский региональный офис “Франс-Пресс” в Алматы», — сказала Наматбаева.

Риклтон сообщил, что ему запрещен въезд в страну 9 декабря, когда прилетел в страну из Дубая. Риклтон обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой снять с него ордер на запрет на въезд в страну.

Госкомитет нацбезопасности объяснил, что журналист не впустили в Кыргызстан, потому что он «нарушил визовый режим». В спецслужбе не уточнили, какие именно нарушения совершил Риклтон.

Журналист жил в Бишкеке с 2010 года со своей семьей, женой и дочерью, которые являются гражданами Кыргызстана.

Риклтон с 2015 года работает в международном агентстве «Франс-Пресс», он освещал Всемирные игры кочевников и преподавал в Американском университете в Центральной Азии (АУЦА).

По теме:


  • ГКНБ: Журналисту «Франс-Пресс» Крису Риклтону запретили въезд в Кыргызстан из-за «нарушения визового режима»

  • Журналисту «Франс-Пресс» запретили въезд в Кыргызстан


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/301798-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.7450
-0.01%
82.2294
-0.03%
1.1854
+0.67%
0.2083
+0.00%