Журналист Риклтон будет добиваться возвращения в Кыргызстан



ГКНБ: Журналисту «Франс-Пресс» Крису Риклтону запретили въезд в Кыргызстан из-за «нарушения визового режима»



Журналисту «Франс-Пресс» запретили въезд в Кыргызстан



Коллега Риклтона Толкун Наматбаева сообщила журналисту Kloop.kg о том, что он будет добиваться возвращения в Кыргызстан.«Он будет добиваться аккредитации, чтобы вернуться в страну, которая стала для него родной […] От него это не зависит, это будет зависеть от наших властей», — сказала она.Она добавила, что журналиста депортировали в Дубай 10 декабря. «Сейчас он там. 12 декабря он вылетит в казахский региональный офис “Франс-Пресс” в Алматы», — сказала Наматбаева.Риклтон сообщил, что ему запрещен въезд в страну 9 декабря, когда прилетел в страну из Дубая. Риклтон обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой снять с него ордер на запрет на въезд в страну.Госкомитет нацбезопасности объяснил, что журналист не впустили в Кыргызстан, потому что он «нарушил визовый режим». В спецслужбе не уточнили, какие именно нарушения совершил Риклтон.Журналист жил в Бишкеке с 2010 года со своей семьей, женой и дочерью, которые являются гражданами Кыргызстана.Риклтон с 2015 года работает в международном агентстве «Франс-Пресс», он освещал Всемирные игры кочевников и преподавал в Американском университете в Центральной Азии (АУЦА).

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