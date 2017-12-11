Исаков: C помощью «Таза коома» правительство будет «тотально контролировать» госслужащих







Минфин: На «Таза коом» в 2018 году потратят 1 млрд сомов (это на 800 млн больше, чем в 2017)



Правительство планирует потратить 3 млн сомов на вывески «Таза коом»





Продажа «Мегакома», расследование по «Самаре» и «Таза коом»: Сапар Исаков подвел итоги 100 дней работы премьер-министром







Премьер-министр Сапар ИсаковИсаков заявил 11 декабря на международной конференции в Бишкеке, что к 2019 году все госслужащие окажутся «под колпаком».«Мы будем видеть, чем занимается госслужащий, сколько времени тратит на работу и другие занятия, когда приходит на работу, как часто выходит с территории госучреждения, по каким делам уходит», — сказал он.Исаков добавил, что подобные меры позволят сократить госаппарат и повысить зарплаты тем, кто «будут отдавать себя работе».Премьер-министр сказал, что такие проекты, как «Умный город» нельзя отдавать под управление госорганам, чтобы не допустить коррупции. По его словам, во всех проектах «Таза коома» должен участвовать бизнес.«В этом случае не будет сговора между госслужащим и гражданином. Какой-либо чиновник или премьер-министр не сможет повлиять, заставить, например, стереть запись с видеофиксацией ДТП», — сказал он.По словам Исакова, для создания фундамента проекта «Таза коом» потребуется $100 млн. Часть этой суммы, предположительно, выделит Всемирный банк. На эти средства будет создан Центр обработки данных.Правительство собирается потратить в 2018 году на проект «Таза коом» 1 млрд сомов.«Таза коом» — проект, направленный на улучшение работы государства. По задумке, он превратит страну в IT-хаб, который соединит Азию, Европу и Ближний Восток.Сейчас в «Таза коом» входят около девяти разных проектов, в числе которых «Умный город» (альтернатива «Безопасного города»). Проект предполагает установку камер, которые будут фиксировать нарушения водителей на дорогах страны.В реализации «Таза коома» Кыргызстану помогут ООН, Азиатский банк развития, Всемирный банк и ряд государств, в числе которых США, Япония, Южная Корея и Россия.

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