Ошская область: Пострадавших в мае от землетрясения чон-алайцев обеспечили временными домами

Последствия землетрясения в Чон-АлаеЖителям Чон-Алайского района Ошской области, которые пострадали от сильного землетрясения в мае 2017 года, привезли 25 мобильных домов. В мобильных жилищах чон-алайцы будут жить, пока не достроят разрушенные катаклизмом жилища.
Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что жителям Чон-Алая привезли 25 мобильных домов.
Временные жилища переданы жителям села Шибе сельского округа Жекенди в Чон-Алайском районе. Вместе с новыми домами у людей, оставшихся без домов после сильного землетрясения в мае, есть 74 временных жилища.
По информации спасателей, 19 домов имеют одну комнату, 54 – двухкомнатные и один – трехкомнатный.
Таким образом, власти решили обеспечить жильем местное население, пока не достроят разрушенные дома.
МЧС уже доставило пострадавшим 4281 тонну цемента и 374 тысячи штук кирпича для строительства новых домов.
Также на спецсчет, открытый для сбора денежной помощи, поступило 26 миллионов 230 тысяч 176 сомов, 24 миллиона из которых роздано пострадавшим.
В начале мая 2017 года в северной части Таджикистана вблизи границы с Кыргызстаном произошло землетрясение магнитудой 5,9. Второй толчок последовал в той же местности – 5,8 балла.
Землетрясения привели к разрушению домов и социальных объектов в Чон-Алайском районе. В аварийное состояние из-за землетрясений пришли более 500 домов, без крова остались более трех тысяч человек.
Государственная страховая служба уже выплатила некоторым пострадавшим более 4 млн сомов. Однако у большей части людей дома не были застрахованы.
Остальные 26 млн сомов перечислены пострадавшим от оползней в Узгенском районе.
Весной этого года от оползней погибли 30 человек.По теме:Ошская область: Пострадавшим от землетрясений и оползней перечислили более 50 млн сомовРоссия передала МЧС Кыргызстана 35 мобильных домов
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