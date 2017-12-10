Ошская область: Пострадавших в мае от землетрясения чон-алайцев обеспечили временными домами

Ошская область: Пострадавшим от землетрясений и оползней перечислили более 50 млн сомов

Россия передала МЧС Кыргызстана 35 мобильных домов

Последствия землетрясения в Чон-АлаеМинистерство чрезвычайных ситуаций сообщило, что жителям Чон-Алая привезли 25 мобильных домов.Временные жилища переданы жителям села Шибе сельского округа Жекенди в Чон-Алайском районе. Вместе с новыми домами у людей, оставшихся без домов после сильного землетрясения в мае, есть 74 временных жилища.По информации спасателей, 19 домов имеют одну комнату, 54 – двухкомнатные и один – трехкомнатный.Таким образом, власти решили обеспечить жильем местное население, пока не достроят разрушенные дома.МЧС уже доставило пострадавшим 4281 тонну цемента и 374 тысячи штук кирпича для строительства новых домов.Также на спецсчет, открытый для сбора денежной помощи, поступило 26 миллионов 230 тысяч 176 сомов, 24 миллиона из которых роздано пострадавшим.В начале мая 2017 года в северной части Таджикистана вблизи границы с Кыргызстаном произошло землетрясение магнитудой 5,9. Второй толчок последовал в той же местности – 5,8 балла.Землетрясения привели к разрушению домов и социальных объектов в Чон-Алайском районе. В аварийное состояние из-за землетрясений пришли более 500 домов, без крова остались более трех тысяч человек.Государственная страховая служба уже выплатила некоторым пострадавшим более 4 млн сомов. Однако у большей части людей дома не были застрахованы.Остальные 26 млн сомов перечислены пострадавшим от оползней в Узгенском районе.Весной этого года от оползней погибли 30 человек.

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