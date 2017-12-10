ГКНБ: Журналисту «Франс-Пресс» Крису Риклтону запретили въезд в Кыргызстан из-за «нарушения визового режима»

Журналисту «Франс-Пресс» запретили въезд в Кыргызстан

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов сообщил, что Крису Риклтону запретили въезд на территорию Кыргызстана из-за нарушения визового режима.В спецслужбе не уточнили какие именно требования закона нарушил журналист. Ранее, 9 декабря, журналист сообщил о запрете на въезд в Кыргызстан и сказал, что не нарушал правил нахождения в стране.«Мне не объяснили причин моей задержки. Я не нарушал никакие правила нахождения в Кыргызстане для граждан моей страны», — сказал он.Риклтон обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой снять ордер на депортацию из Кыргызстана. Он полагает, что запрет на въезд был инициирован Госкомитетом нацбезопасности (ГКНБ) — он пытался получил долгосрочную аккредитацию для работы журналистом в Кыргызстане, но ему отказывали и два раза допрашивали в ГКНБ.Журналист надеется, что власти позволят ему остаться в стране, потому что он живет в Бишкеке с 2010 года со своей семьей, женой и дочерью, которые являются гражданами Кыргызстана.Риклтон с 2015 года работает в международном агентстве «Франс-Пресс», он освещал Всемирный игры кочевников и был преподавателем в Американском университете в Центральной Азии (АУЦА).«Я наслаждался возможностью быть гостем в Кыргызстане, примерно, в течение 10 лет. К настоящему времени я увидел много изменений, многие из которых положительные. […] Я любезно прошу вас дать мне возможность вернуться в ближайшем будущем, чтобы я мог жить со своей семьей в стране, которую я люблю», — написал он.

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