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ГКНБ: Журналисту «Франс-Пресс» Крису Риклтону запретили въезд в Кыргызстан из-за «нарушения визового режима»


Госкомитет национальной безопасности сообщил, что проживавшему в течение 7 лет в Кыргызстане журналисту агентства «Франс-Пресс» Крису Риклтону запретили въезд в Кыргызстан из-за нарушения визового режима. Журналист утверждает, что не нарушал правил нахождения в стране.

Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов сообщил, что Крису Риклтону запретили въезд на территорию Кыргызстана из-за нарушения визового режима.

В спецслужбе не уточнили какие именно требования закона нарушил журналист. Ранее, 9 декабря, журналист сообщил о запрете на въезд в Кыргызстан и сказал, что не нарушал правил нахождения в стране.

«Мне не объяснили причин моей задержки. Я не нарушал никакие правила нахождения в Кыргызстане для граждан моей страны», — сказал он.

Риклтон обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой снять ордер на депортацию из Кыргызстана. Он полагает, что запрет на въезд был инициирован Госкомитетом нацбезопасности (ГКНБ) — он пытался получил долгосрочную аккредитацию для работы журналистом в Кыргызстане, но ему отказывали и два раза допрашивали в ГКНБ.

Журналист надеется, что власти позволят ему остаться в стране, потому что он живет в Бишкеке с 2010 года со своей семьей, женой и дочерью, которые являются гражданами Кыргызстана.

Риклтон с 2015 года работает в международном агентстве «Франс-Пресс», он освещал Всемирный игры кочевников и был преподавателем в Американском университете в Центральной Азии (АУЦА).

«Я наслаждался возможностью быть гостем в Кыргызстане, примерно, в течение 10 лет. К настоящему времени я увидел много изменений, многие из которых положительные. […] Я любезно прошу вас дать мне возможность вернуться в ближайшем будущем, чтобы я мог жить со своей семьей в стране, которую я люблю», — написал он.

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