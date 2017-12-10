Ирак объявил о завершении войны против ИГИЛ





«Исламское государство»



«Исламское государство» ― это экстремистская организация, которая появилась в 2006 году после объединения 11 радикальных военизированных группировок с иракской ячейкой «Аль-Каиды».



В 2013 году «Исламское государство» стало участником гражданской войны в Сирии. Террористы начали активные боевые действиях против правительственных сил Башара Асада.



В 2014 году бойцы ИГИЛ начали активные боевые действия на территории северного Ирака и восточной Сирии. Год спустя террористы проникли в Ливию.



Лидер группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади летом 2014 года объявил себя «халифом». Он заявил, что главная цель ИГИЛа ― установить халифат на территории от Лиссабона до Владивостока.



В этом же году против «Исламского государства» начала действовать международная коалиция под руководством США. В 2015 году в Сирии началась российская военная спецоперация для борьбы с ИГИЛ.



«Исламское государство» организовало множество крупных терактов по всему миру за последние 10 лет. Среди самых громких терактов, за который взяло на себя ответственность «Исламское государство», крушение российского пассажирского самолета на Синае, теракты в Париже и Брюсселе и множество атак, совершенных одиночками в Лондоне.



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