Казахстан: Центральную улицу Астаны хотят накрыть куполом «вечного лета»

Астана, Казахстан. Фото: mariusz kluzniak / Flickr.comПо замыслу президента Нурсултана Назарбаева, центральный бульвар Нуржол в Астане будет накрыт куполом, где всегда будет царить «вечное лето».«Идея моя заключается в том, что в этом жилом квартале в центре будет закрытый проспект, где люди будут из дома выходить, не раздеваясь, не переодеваясь. И здесь будут магазины, здесь будут культурные мероприятия, а, может быть, и школы, и как это сделано в Торонто и в других городах, люди будут ходить, общаться», — сказал он.Бульвар Нуржол. Фото: AFPКазахские власти пока не разглашают стоимость и сроки реализации проекта, однако они заявили, что средства на строительство купола предоставят частные инвесторы.Однако жители Астаны считают, что городским властям стоит перед строительством решить экологическую проблему столицы — в безветренную погоду Астану накрывает смогом от угольного дыма и автомобильных выхлопов.Оперный театр в Санта-Крусе Аудиторио-де-Тенерифе. Фото: Taxiarchos228Проектом купола «вечного лета» заинтересовался испанский архитектор Сантьяго Калатрава, который известен созданием Города искусств и науки в Валенсии, оперным театром в Санта-Крусе и струнным мостом в Иерусалиме.Калатарву называют одним из гениальных архитекторов современности, он сооружает сложные футуристические архитектурные проекты.Однако работы именитого архитектора неоднократно сопровождались скандалами из-за завышения стоимости строительства, задержки срока сдачи и частичного разрушение некоторых объектов.

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