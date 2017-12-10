Германия: Встречу Аскара Акаева с кыргызстанцами сорвали и бросили в него яйцом

Аскар Акаев. Фото: Петр ТиторенкоОрганизация KyrgyzClub-Germany опубликовала видео, на котором в первого президента Аскара Акаева кинули яйцо во время его встречи с соотечественниками в Берлине.Перед зданием, в котором должно было состояться мероприятие, собрались около десятка протестующих.Модератор встречи Бакыт Кобегенов сообщил, что из здания, в котором готовилась встреча с первым президентом Кыргызстана, их вывели без объяснения причин.«Видимо здесь Аскара Акаева не признают и не уважают, сюда пришла полиция. Нас не вывели из зала, где должна была состоятся встреча», — сказал Бакыт Кобегенов.Аскар Акаев, который пришел вместе с супругой Майрам Акаевой и дочерью Бермет, произнес перед собравшимися небольшую речь, во время которой его перебивали выкриками с требованием, чтобы он говорил по-кыргызски.«Не командуйте. Вы не в Кыргызстане, а в демократической Германии. На каком языке хочу, на таком и буду говорить», — ответил первый президент.В конце речи неизвестный мужчина с криком «Акаев коррупционер» бросил в бывшего президента яйцом.Дочь первого президента, бывшая депутатка кыргызского парламента Бермет Акаева подошла к мужчине и вступила в словесную перепалку.Разговор на высоких тонах перерос в небольшую потасовку — Бермет Акаева несколько раз ударила мужчину своей сумкой. Когда мужчина удалился в противоположную сторону, где его остановила полиция.Аскар Акаев — первый президент Кыргызстана, свергнутый оппозицией во главе с Курманбеком Бакиевым (вторым президентом Кыргызстана, также свергнутым) 24 марта 2005 года. Вместе с семьей, которую обвиняли в коррупции и вмешательстве во власть, переехал в Москву, где занялся научной деятельностью.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/301524-news.html