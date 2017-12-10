Авторизация
 
  • 02:05 – Компания Apple планирует в 2018 году выпустить упрощенную версию iPhone X 
  • 02:05 – Американские ученые изобрели куриный словарь 
  • 02:04 – Ученые: Разогретые в микроволновке яйца взрываются и могут ухудшить слух 
  • 02:03 – В Воронеже пассажирка в маршрутке сломала ногу 


Германия: Встречу Аскара Акаева с кыргызстанцами сорвали и бросили в него яйцом


Аскар Акаев. Фото: Петр ТиторенкоПервый президент Кыргызстана Аскар Акаев приехал на встречу с соотечественниками в Берлин, где часть кыргызстанцев встретила его с плакатами «Акаев кет» (Акаев уходи). Один из участников митинга бросил яйцо в бывшего президента, после чего Бермет Акаева вступила с ним в словесную перепалку и ударила сумкой.

Организация KyrgyzClub-Germany опубликовала видео, на котором в первого президента Аскара Акаева кинули яйцо во время его встречи с соотечественниками в Берлине.




Перед зданием, в котором должно было состояться мероприятие, собрались около десятка протестующих.

Модератор встречи Бакыт Кобегенов сообщил, что из здания, в котором готовилась встреча с первым президентом Кыргызстана, их вывели без объяснения причин.

«Видимо здесь Аскара Акаева не признают и не уважают, сюда пришла полиция. Нас не вывели из зала, где должна была состоятся встреча», — сказал Бакыт Кобегенов.

Аскар Акаев, который пришел вместе с супругой Майрам Акаевой и дочерью Бермет, произнес перед собравшимися небольшую речь, во время которой его перебивали выкриками с требованием, чтобы он говорил по-кыргызски.

«Не командуйте. Вы не в Кыргызстане, а в демократической Германии. На каком языке хочу, на таком и буду говорить», — ответил первый президент.

В конце речи неизвестный мужчина с криком «Акаев коррупционер» бросил в бывшего президента яйцом.

Дочь первого президента, бывшая депутатка кыргызского парламента Бермет Акаева подошла к мужчине и вступила в словесную перепалку.

Разговор на высоких тонах перерос в небольшую потасовку — Бермет Акаева несколько раз ударила мужчину своей сумкой. Когда мужчина удалился в противоположную сторону, где его остановила полиция.

Аскар Акаев — первый президент Кыргызстана, свергнутый оппозицией во главе с Курманбеком Бакиевым (вторым президентом Кыргызстана, также свергнутым) 24 марта 2005 года. Вместе с семьей, которую обвиняли в коррупции и вмешательстве во власть, переехал в Москву, где занялся научной деятельностью.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/301524-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Курсы валют НБКР
69.7450
-0.01%
82.2294
-0.03%
1.1854
+0.67%
0.2083
+0.00%