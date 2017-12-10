Журналисту «Франс-Пресс» запретили въезд в Кыргызстан

Риклтон сообщил о запрете на въезд на своей странице в фэйсбуке 9 декабря.Он обратился к президенту Сооронбаю Жээнбекову, чтобы тот снял ордер на депортацию из Кыргызстана, где журналист постоянно проживает с 2010 года.«Сейчас я нахожусь в аэропорту “Манас”, где я ожидаю депортацию в Дубаи. Меня остановили сразу после приезда в Бишкек, куда я направлялся из Коломбо через Дубаи, примерно, в 5 часов утра 9 декабря. Мне не объяснили причин моей задержки. Я не нарушал никакие правила нахождения в Кыргызстане для граждан моей страны», — написал он.Риклтон полагает, что запрет на въезд был инициирован Госкомитетом нацбезопасности (ГКНБ) — он пытался получил долгосрочную аккредитацию для работы журналистом в Кыргызстане, но ему отказывали и два раза допрашивали в ГКНБ.«Ни Таджикистан, ни Казахстан, ни Туркменистан формально не отказывали мне в аккредитации. МИД Кыргызстана же никогда не давал мне объяснений, почему они отказывают мне», — пишет он.Журналист надеется, что власти позволят ему остаться в стране, потому что он живет в Бишкеке со своей семьей, женой и дочерью, которые являются гражданами Кыргызстана.«Я хочу, чтобы моя дочь смогла играть со своими племянниками, которые все живут в Бишкеке, и друзьями в городском парке. Мне нравятся семейные праздники на Иссык-Куле и выходные поездки в горы. Алматы, конечно, тоже приятный город, но это не там, где у меня есть семья», — написал он.Риклтон с 2015 года работает в международном агентстве «Франс-Пресс», он освещал Всемирный игры кочевников и был преподавателем в Американском университете в Центральной Азии (АУЦА).«Я наслаждался возможностью быть гостем в Кыргызстане, примерно, в течение 10 лет. К настоящему времени я увидел много изменений, многие из которых положительные. […] Я любезно прошу вас дать мне возможность вернуться в ближайшем будущем, чтобы я мог жить со своей семьей в стране, которую я люблю», — написал он.Пресс-секретарь ГКНБ Рахат Сулайманов сказал журналисту Kloop.kg, что вопрос депортации не относится к ним и попросил обратиться в Министерство иностранных дел Кыргызстана.Представители МИДа оказались недоступны для комментариев.

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