Жээнбеков ратифицировал протокол о списании госдолга Кыргызстана перед Россией

Президент Сооронбай Жээнбеков ратифицировал протокол о списании всего оставшегося госдолга Кыргызстана перед Россией — суммы в 240 млн долларов. После этого списания уровень государственного внешнего долга к ВВП снизился на 3,8 процента.
Жээнбеков ратифицировал протокол межправительственного соглашения, который предусматривает списание всего оставшегося госдолга Кыргызстана перед Россией в сумме 240 млн долларов. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Как сообщила пресс-служба аппарата президента, закон о ратификации протокола был принят Жогорку Кенешем 2 ноября 2017 года.
Указ о списании долга в 240 млн долларов Кыргызстану был подписан премьер-министром России Дмитрием Медведевым 28 апреля 2017 года.
Это закон был подготовлен после того, как в 2012 году Россия согласилась списать Кыргызстану задолженность на сумму 488,9 млн долларов.
Первые 188,9 млн долларов списали в 2013 году. Оставшуюся сумму в 300 млн долларов должны были списывать в течение 10 лет с 2016 по 2025 год по 30 млн долларов ежегодно.
К 2017 году Россиия списала Кыргызстану 60 млн долларов, и задолженность Кыргызстана сократилась до 240 млн долларов.
По данным издания «Акчабар», за последние 11 лет Россия списала Кыргызстану 703,2 млн долларов.
Единовременное списание долга в 240 млн долларов сократило уровень государственного внешнего долга к ВВП на 3,8 процента.
Всего госдолг Кыргызстана перед другими странами составляет 4 миллиарда 378 миллионов долларов.
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