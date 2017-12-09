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Умер актер театра и кино Марат Козукеев


Фото: КыргыздрамтеатрВ возрасте 47 лет от продолжительной болезни скончался кыргызский актер театра и кино Марат Козукеев.

Коллега и друг актера Жолдошбек Жанжигит уулу сообщил, что Марат Козукеев страдал от сахарного диабета и скончался в ночь на 9 декабря.

«У него был сахарный диабет. Накануне он пришел домой с работы, умылся и вдруг упал без сознания. Скончался до приезда “скорой”», — сказал он в интервью изданию «Спутник».

Похороны артиста родственники и друзья проведут в его родном селе Эркин-Сай Панфиловского района Чуйской области.

Козукеев играл на сцене театра и в таких фильмах, как «Сундук предков», «Гаишник» и «Кокуй кошуна».

Также он был режиссером и художественным руководителем Кыргызского национального драмтеатра имени Токтоболота Абдымомунова.




Одним из последних спектаклей, поставленным Козукеевым, был «Прощай, Гульсары» по произведению Чингиза Айтматова.

Фото: Бактыгул Чотурова
Козукеева называли «режиссером нового поколения», а его постановки получали награды — например, «Тумар ханыша», посвященный царице скифов Томирис.

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