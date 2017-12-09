Умер актер театра и кино Марат Козукеев

Умер сорежиссер фильма «Белый пароход» Темир Дуйшекеев

Скончался музыкант группы «Элес» Айдин Джумалиев

Фото: КыргыздрамтеатрКоллега и друг актера Жолдошбек Жанжигит уулу сообщил, что Марат Козукеев страдал от сахарного диабета и скончался в ночь на 9 декабря.«У него был сахарный диабет. Накануне он пришел домой с работы, умылся и вдруг упал без сознания. Скончался до приезда “скорой”», — сказал он в интервью изданию «Спутник».Похороны артиста родственники и друзья проведут в его родном селе Эркин-Сай Панфиловского района Чуйской области.Козукеев играл на сцене театра и в таких фильмах, как «Сундук предков», «Гаишник» и «Кокуй кошуна».Также он был режиссером и художественным руководителем Кыргызского национального драмтеатра имени Токтоболота Абдымомунова.Одним из последних спектаклей, поставленным Козукеевым, был «Прощай, Гульсары» по произведению Чингиза Айтматова.Фото: Бактыгул ЧотуроваКозукеева называли «режиссером нового поколения», а его постановки получали награды — например, «Тумар ханыша», посвященный царице скифов Томирис.

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