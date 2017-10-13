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Сапар Исаков заявил о задержании экс-советника Бабанова. Штаб кандидата назвал это «дезинформацией»


Сапар Исаков заявил о задержании экс-советника Бабанова. Штаб кандидата назвал это «дезинформацией»

Руководитель аппарата президента Киргизии Сапар Исаков. Фото: wikipedia.orgПредвыборный штаб кандидата в президенты Омурбека Бабанова выпустил обращение с требованием отставки премьер-министра Сапара Исакова. Причиной стали слова главы правительства о якобы задержании бывшего советника Бабанова.

Штаб кандидата заявил, что Исаков занимается «дезинформацией» и должен уйти в отставку из-за своих слов о возможном задержании Кайсара Абылкасымова, бывшего советника Бабанова, когда тот был вице-премьер-министром.

Речь Исакова была записана на видео и обнародована 13 октября — в ней премьер-министр зачитывает «телеграмму от МВД России» о том, что «правая рука кандидата в президенты [Омурбека Бабанова] Кайсар Абылкасымов был задержан с 25 млн долларов в багажнике».

Затем Исаков сказал, что «возможно эти деньги предназначались для Кыргызстана».




Мирсулжан Намазалиев, советник Бабанова, считает, что таким заявлением Исаков распространяет «наглую ложь» и вмешивается в предвыборную гонку.

«Вмешательство правительства в выборный процесс дошло до того, что теперь премьер-министр Сапар Исаков наглым образом распространяет дезинформацию […]. За наглую ложь, дезинформацию и прямое участие в предвыборных процессах Сапар Исаков должен сегодня же уйти в отставку», — сказал он.

По сообщению штаба кандидата, Абылкасымов находится в Казахстане, а не в России, и он не участвует в выборах и не является «правой рукой» Бабанова.

Первоначально информация о Абылкасымове появилась на информационном сайте «Турмуш», но позже была удалена.

Пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр Сапар Исаков действительно упоминал в своей речи Кайсара Абылкасымова.  

«В связи с тем, что переданная информация все еще официально не подтверждена соответствующими службами, Премьер-министр назначил соответствующее служебное расследование», — заявляет пресс-служба.

В правительстве добавили, что реакция избирательного штаба Бабанова о «дезинформации» безосновательна, так как Исаков не упоминал в своей речи имя политика.

Омурбек Бабанов — один из основных кандидатов на выборах, который соревнуется за президентский пост с Сооронбаем Жээнбековым, протеже главы государства Алмазбека Атамбаева.

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