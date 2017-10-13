Танцевальная группа «Adem Dance» завоевала «Золотую кнопку» на азиатском конкурсе талантов



Это фурор , братан ))Мои ученики @adem.dance взяли золотую кнопку “Golden Buzzer” на всеазиатском конкурсе талантов “…



Posted by Atai Omurzakov on Thursday, October 12, 2017







Кто такие Adem Dance?



Подопечные Атая Омурзакова прошли в финал конкурса талантов в Словакии



О победе танцоров Омурзаков сообщил на своей странице в фэйсбуке.«Это фурор, братан! Мои ученики взяли золотую кнопку на всеазиатском конкурсе талантов», — написал танцор.Участник конкурса, завоевавший «Золотую Кнопку», получает возможность пройти в финал шоу, минуя отборочные этапы.Танцоры выступали в образе персонажей файтинга Mortal Kombat.«Я сижу в жюри уже давно, и я никогда не видел ничего подобного! Мы должны увидеть больше!» — прокомментировал выступление судья конкурса.«Азия ищет таланты» — шоу талантов, на котором могут выступить певцы, танцоры, юмористы и другие талантливые артисты.Впервые шоу вышло в эфир в 2015 году. У участников проекта есть возможность не только показать свои таланты зрителям 15 стран, но и побороться за приз в размере 100 тысяч долларов и выступить в отеле Marina Bay Sands.Танцевальная группа Adem Dancе была создана в 2014 году. В коллективе выступают ученики кыргызского танцора Атая Омурзакова.Омурзаков обрел популярность в Кыргызстане и СНГ в 2009 году, заняв второе место на российском шоу талантов «Минута славы».

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