Бишкек: Суд оштрафовал представителя штаба Бабанова на 300 тысяч сомов за подкуп голосов

Дела о подкупе голосов



Ош: Милиция задержала подозреваемых в подкупе голосов за Бабанова



Ош: Суд прекратил дело о подкупе голосов представителями штаба Бабанова из-за примирения сторон



Генпрокуратура: Возбуждено дело по факту подкупа голосов представителями штаба Бабанова



Суд оштрафовал одного из координаторов штаба кандидата в президенты Омурбека Бабанова на 300 тысяч сомов за то, что он предлагал деньги избирателю за голос в пользу кандидата.В отношении второго координатора, который также предлагал деньги, дело прекратили, несмотря на то, что его вина была доказана. Обратившийся в милицию забрал свое заявление на этого координатора.Сам заявитель в качестве доказательства своих обвинений предоставил видеозапись разговора с этими координаторами штаба.Это уже не первый случай, когда агитаторов Бабанова обвиняют в подкупе голосов. Суды в Ошской области прекратили два уголовных дела по факту подкупа в пользу Бабанова из-за примирения сторон.Штаб политика называет эти дела «провокацией и одной из форм использования административного ресурса».Омурбек Бабанов — основной соперник кандидата на пост президента от провластной Социал-демократической партии Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, которому покровительствует президент Алмазбек Атамбаев.Выборы главы государства пройдут 15 октября, на этот пост претендуют 11 человек.

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