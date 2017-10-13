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Бишкек: Суд оштрафовал представителя штаба Бабанова на 300 тысяч сомов за подкуп голосов


Октябрьский районный суд Бишкека оштрафовал представителя штаба кандидата на пост президента Омурбека Бабанова на 300 тысяч сомов за подкуп голосов.

Суд оштрафовал одного из координаторов штаба кандидата в президенты Омурбека Бабанова на 300 тысяч сомов за то, что он предлагал деньги избирателю за голос в пользу кандидата.

В отношении второго координатора, который также предлагал деньги, дело прекратили, несмотря на то, что его вина была доказана. Обратившийся в милицию забрал свое заявление на этого координатора.

Сам заявитель в качестве доказательства своих обвинений предоставил видеозапись разговора с этими координаторами штаба.

Дела о подкупе голосов


Это уже не первый случай, когда агитаторов Бабанова обвиняют в подкупе голосов. Суды в Ошской области прекратили два уголовных дела по факту подкупа в пользу Бабанова из-за примирения сторон.

Штаб политика называет эти дела «провокацией и одной из форм использования административного ресурса».

Омурбек Бабанов — основной соперник кандидата на пост президента от провластной Социал-демократической партии Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, которому покровительствует президент Алмазбек Атамбаев.

Выборы главы государства пройдут 15 октября, на этот пост претендуют 11 человек.

Фото иллюстративное

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