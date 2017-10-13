Бабанов назвал встречу с Назарбаевым «очень правильным решением»

Реакция на встречу

Дипломатический скандал между Кыргызстаном и Казахстаном

Последствия скандала

Бабанов заявил, что если бы в разговоре между ним и президентом Казахстана обсуждалось вмешательство Казахстана в дела Кыргызстана, то Назарбаев не стал бы афишировать эту встречу публично.«Если был бы какой-то такой разговор, то не было бы публичного показа, что он меня принял», — сказал Бабанов.По словам Бабанова, Назарбаев всегда говорит, что народы Кыргызстана и Казахстана — родственны.«Мы должны все сделать, чтобы наши народы выстраивали самые близкие отношения. И самое главное, чтобы в Кыргызстане была стабильность, спокойствие и развитие экономики», — цитирует казахского президента Бабанов.Бабанов добавил, что решение поехать на встречу с Назарбаевым было «правильным».«Я считаю, что это очень правильное решение. Я очень уважительно отношусь к этому человеку и я всегда открыто восхищался его реформами», — сказал он.Сам Назарбаев назвал сообщения о вмешательстве Казахстана в выборы в Кыргызстане «враньем».В Кыргызстане встреча Бабанова и Назарбаева стала поводом для МИДа выразить «ноту протеста» казахским коллегам. Кыргызский МИД расценил встречу как «попытку повлиять на выборы».Центризбирком рассмотрел встречу на наличие нарушений, однако не нашел возможной незаконной агитации.МИД Казахстана, в свою очередь, назвал встречу «соответствующей международной практике».Несколько дней спустя, президент Алмазбек Атамбаев, выступая на церемонии награждения учителей выступил с критикой в адрес властей Казахстана.Атамбаев заявил, что власти Казахстана «любят Бакиева», а также «разворовывают богатства» страны.Премьер-министр Казахстана, МИД, а также министр соцразвития Казахстана назвали заявления кыргызского президента «провокационными, безответственными и лживыми». По мнению властей, Атамбаев говорил в «предвыборных целях».После того, как Атамбаев обрушился с критикой на властей Казахстана, на кыргызско-казахской границе замедлился проход людей и автотранспорта.На КПП «Ак Жол» образовались большие заторы из желающих пересечь госграницу и большие пробки из автотранспорта.Казахстан объяснил ситуацию на кыргызско-казахской границе тем, что «проводится плановая операция» по выявлению лиц, причастных к террористической и преступной деятельности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/283263-news.html