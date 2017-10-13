Погранслужба: Очередей на границе с Казахстаном стало меньше, но автомобильные пробки есть

Дипломатический скандал



48 часов пробок. Что происходит на границе между Кыргызстаном и Казахстаном



Большие очереди на кыргызско-казахской границе. Что случилось?



Фото: Tengrinews.kzВ погранслужбе Кыргызстана сообщили журналисту Kloop.kg, что автомобильные заторы продолжаются на КПП «Ак-Жол»,«Ак-Тилек», «Чон-Капка» и «Чалдыбар».По данным погранслужбы, на КПП «Ак-Жол» («Кордай») около 300 человек стоят в очереди в нейтральной зоне после прохождения проверки документов на кыргызской стороне.На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» — около 60 машин, но большого скопления людей нет. «Ситуация улучшается в вечернее время, практически нигде нет большого скопления людей после 7 вечера», — сказали в пресс-службе.Ситуация на границе с Казахстаном ухудшилась вечером 10 октября. В тот день казахские пограничники без объяснения причин перешли на усиленный режим работы.Позже казахская сторона заявила, что они проводят на границе операцию по выявлению террористов, контрабандистов и нарушителей границы.В течение двух дней на границе скапливались большие очереди людей, которым нужно было перейти через границу, а также образовывались большие автомобильные заторы.Власти Кыргызстана организовали палатки с горячим питанием и установили биотуалеты для застрявших на границе людей.Затор на границе произошел на фоне дипломатического скандала между президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и властями Казахстана.Кыргызский президент обвинил казахские власти в «любви к Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, и в том, что они «разворовывают богатства» страны. Причиной обвинений со стороны Атамбаева стала встреча казахского президента Нурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым, оппозиционным кандидатом на пост президента.После слов кыргызского президента, последовала и реакция казахских пластей. Глава казахского правительства Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, «ложные» утверждения президент высказал в «предвыборных целях».МИД Казахстана выразил «решительный протест» на высказывания Атамбаева и посчитал их «недопустимыми» между двумя дружественными государствами. А ЦИК Казахстана отказался посылать своих наблюдателей на выборы в Кыргызстане.

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