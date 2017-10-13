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Ошская область: Дело по подкупу голосов в пользу Бабанова прекращено


Узгенский районный суд прекратил уголовное дело по факту подкупа голосов в пользу кандидата в президенты Омурбека Бабанова из-за примирения сторон.

Генпрокуратура сообщила, что Узгенский районный суд Ошской области прекратил уголовное дело по факту подкупа голосов в пользу Бабанова. «В ходе судебного рассмотрения ввиду примирения сторон уголовное дело было прекращено», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Само дело по статье «Подкуп голосов» возбудили 10 октября после заявления жителя села Макаренко Ошской области. Мужчина сказал, что житель соседнего села Жазы в сентябре этого года попросил его проголосовать за Бабанова в обмен на 3500 сомов.

Ранее Ошский горсуд прекратил другое уголовное дело против представителей штаба Бабанова — причиной также было примирение сторон, несмотря на то, что вина подозреваемых была «полностью доказана».

Штаб Бабанова назвал это дело «очередной провокацией и одной из форм применения административного ресурса».

По данным Генпрокуратуры, сейчас в бишкекских судах рассматриваются еще три дела по факту подкупа голосов в пользу Бабанова.

Уголовный кодекс предусматривает штраф от 100 до 300 тысяч сомов или лишение свободы сроком от 1 года до 3 лет по статье «Подкуп голосов».

Омурбек Бабанов — один из главных соперников провластного кандидата на пост президента Сооронбая Жээнбекова.

Выборы президента состоятся 15 октября. Всего за кресло президента борются 11 кандидатов.

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