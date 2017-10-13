Генпрокуратура нашла в выступлении Бабанова призывы к «возбуждению межнациональной вражды»

Генпрокуратура считает, что кандидат в президенты Омурбек Бабанов во время выступления в Оше призывал к «возбуждению межнациональной вражды» и «неповиновению властям», что могло бы привести к массовым беспорядкам. Спецслужбы проводят дополнительную проверку.
Пресс-служба главного надзорного органа сообщила со ссылкой на экспертизу, что видеоматериалы с выступлением Бабанова в микрорайоне «Он-Адыр» в Оше не были смонтированы.
Генпрокуратура заключила, что Бабанов во время своего выступления призывал людей к «возбуждению межнациональной вражды» и «активному неповиновению представителям власти», что могло бы привести к массовым беспорядкам.
Материалы дела отправлены на дополнительную проверку в Госкомитет нацбезопасности.
Ранее за это же выступление Центризбирком вынес Бабанову третье предупреждение. ЦИК посчитал, что в его словах был «призыв к неповиновению представителям власти».
На видео Бабанов произносит две фразы «лучше умереть стоя, чем стоять на коленях» и «если хоть один милиционер будет обижать узбеков, то он уйдет со своей должности» — из-за этих слов и возникли претензии к политику.
Советник кандидата Мирсулжан Намазалиев заявил на пресс-конференции 10 октября, что слова Бабанова были вырваны из контекста и смонтированы спецслужбами.
Омурбек Бабанов — основной соперник кандидата на пост президента от провластной Социал-демократической партии Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова, которому покровительствует президент Алмазбек Атамбаев.
Выборы главы государства пройдут 15 октября, на этот пост претендуют 11 человек.
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