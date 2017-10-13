«Вранье» — Назарбаев опроверг, что поддерживает Бабанова



«Это все вранье!»: Назарбаев на вопрос о том, поддерживает ли он оппозиционного кандидата на выборах президента Киргизии pic.twitter.com/vJcHZilUTa



— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 12, 2017









МИД РК: Встреча Бабанова и Назарбаева соответствует международной практике



МИД КР: Встреча Назарбаева с Бабановым — попытка Казахстана повлиять на выборы



ЦИК: Встреча Бабанова и Назарбаева не является агитацией



Назарбаев назвал «враньем» информацию о поддержке Бабанова — об этом он сказал во время двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.Опровержение со стороны Назарбаева прозвучало после критики в адрес властей Казахстана со стороны президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.Атамбаев упрекнул казахские власти во вмешательстве в предвыборный процесс в Кыргызстане — из-за того, что Назарбаев встретился 19 сентября с Бабановым и сказал, что хорошо было бы, если бы молодой президент стал главой государства.Министерство иностранных дел Кыргызстана выразило протест сразу после этой встречи и назвало её «попыткой влияния на выбор народа».«Кыргызская сторона расценивает указанные высказывания, а также широкое освещение казахстанской стороной данной встречи, как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательства во внутренние дела», — говорилось в сообщении МИДа.В ответ МИД Казахстана опроверг заявления о «вмешательстве в выборы».Казахская сторона заявила, что встреча состоялась по просьбе Бабанова и «соответствует международной практике».Реакцией на встречу Бабанова с Назарбаевым стала речь президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева на встрече с учителями 7 октября.Кыргызский президент обвинил казахские власти в «любви к [Курманбеку] Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, и в том, что они [власти Казахстана] «разворовывают богатства» страны.За заявлением Атамбаева последовала реакция от казахских властей. Глава казахского правительства Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, «ложные» утверждения президент высказал в «предвыборных целях».После этого дипломатического скандала усугубилась ситуация на пограничных пунктах с Казахстаном — на границе уже более двух суток скапливаются очереди из автомобилей.Омурбек Бабанов — главный соперник кандидата от провластной Социал-демократической партии Сооронбая Жээнбекова на предстоящих президентских выборах.Выборы президента состоятся 15 октября. Всего за кресло президента будут бороться 11 кандидатов.

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