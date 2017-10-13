Как заработать на выборах, не продавая свой голос — инструкция для избирателя от Валентины Пахман

https://www.facebook.com/pahmanv.pahmanv/videos/1510445042376975/



Posted by Пахман Валентина on Thursday, October 12, 2017



Пахман, известная в кыргызском сегменте фэйсбука своими заметками о повседневности, записала видео для тех, кого стараются подкупить агитаторы кандидатов в президенты на предстоящих президентских выборах.Она советует брать деньги от всех, кто покупает голоса избирателей — по её опыту, агитаторы просят около 2000 сомов за голос. «Берите, берите две-три, сколько дают — берите всё», — советует Пахман.Однако, чтобы получить деньги, по словам блогерши, агитаторы в качестве подтверждения просят снимок бюллетеня с голосом за определенного кандидата.Чтобы обмануть скупщиков голосов и при этом предоставить им доказательства, Пахман придумала хитрый способ — она предложила взять обрывок нитки, сложить его в виде галочки напротив нужного кандидата и сфотографировать избирательный лист.После этой процедуры можно убрать нитку с бюллетеня и проголосовать за желаемого вами кандидата. «Нитку убираете и ставите галочку туда, куда вам хочется», — резюмирует Пахман.

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