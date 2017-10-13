Азим Азимов: Атамбаев — последний герой своего поколения



Азим Азимов: Про кампанию Бабанова и борьбу с ветряными мельницами



Эта колонка была опубликована в личном Telegram-канале Азима Азимова. Подписывайтесь на него тут.Наш президент — творческий человек. Пишет стихи и исполняет песни на гитаре. Состоял в Союзе писателей. Лично сочинял и утверждал слоганы своих предвыборных кампаний. И за 7 лет своего лидерства Алмазбек Шаршенович сильно изменил стиль своих спичей.В начале своего президентства он пытался формулировать тонкие посылы и речевые конструкции. Помните его цитаты про загрубевшие от холодной воды руки матерей? Или разницу между сервантом и Сервантесом? Еще «алтындарым» и «эми бул мындай да»!Теперь президент не возится, сочиняя сентиментальные метафоры. Он бьет словами жестко — словно кулаком по лицу.Алмазбек Шаршенович — революционер, решительный политик с горящим сердцем. Но главный инстинкт героя — идти к чести и славе, не боясь последствий. Воевать, любить, тратить и занимать деньги так, будто нет завтрашнего дня.Наша ситуация с официальным Казахстаном — это и есть результат геройства нашего президента, который не привык думать о последствиях.Катастрофическое качество для лидера, да. Но знаете что? Я критикую действия президента, не согласен с проводимой им политикой и презираю большинство его кадровых решений. Но я верю, что у Атамбаева есть принципы. Это какое-то вымирающее качество в политиках.На жутком апрельском видео 2010 года, когда Атамбаева пришли задерживать бакиевские чекисты, он ведет себя как киногерой из боевика. Но кадры-то не постановочные. Сидящие рядом Галина Скрипкина и особенно Кубат Оторбаев не имели столько же самообладания.При этом, я думаю, что время героев в политике нашей страны прошло. Равно как и прошло время таких политиков, как Алмазбек Атамбаев.Нулевые были «золотым веком» нашей политики. У нас был «легендарный парламент», а затем была эпоха легендарных революционеров. Атамбаев — последний герой своего поколения.Страна уже живёт в другом измерении. Мы критикуем президента — его партию, его парламент, его премьера. А это его глубоко ранит. Он всё припоминает нам бакиевские времена: глупцы, неужели вы забыли, как выборы фальсифицировались, свет отключали, а журналистов убивали. Он не понимает, что стабильности и мирного неба (фу, я пишу как нафталиновые копирайтеры из СДПК) уже мало. Следующая фаза стабильности — это застой, а народ уже требует развития, движения вперед.Кейс с казахами убедительно показывает: на смену безудержным и бездумным героям должны прийти рассудительные профессионалы и, уж простите, хладнокровные прагматики. Политики, которые носят приталенные костюмы и часто меняют галстуки (извините, не удержался).Алмазбек Атамбаев — мой президент. В 2011 году я голосовал за него на президентских выборах. И если вернувшись в прошлое, я должен был вновь сделать выбор, я бы еще раз отдал свой голос за Атамбаева. Он допустил много ошибок, может, даже роковых, но на его долю выпало много сложных решений и тяжелых компромиссов. Он собрал по кусочкам разваливающуюся страну, попытался примирить свой народ после войны и вновь вписал Кыргызстан в международный контекст.Можно долго спорить о его заслугах, но все же следует воздать ему должное. Он останется в истории нашей страны и займет в ней достойное место. Для этого нужно просто уйти в обещанный срок. Уважаемый президент, не поддавайтесь искушению остаться. Не ищите повода вернуться. Вы уже сделали то, что должны были.Наш президент — как Че Гевара. Профессиональный революционер, который не развивает экономику, но мастерски ведет партизанскую войну. Он свергал режим в одной стране и затем шел переворачивать следующее правительство.Пока некоторые благодарят президента в соцсетях, у меня возникла мысль: может, следующим шагом Атамбаева должен стать экспорт революции в Казахстан? А что, казахам, я смотрю, дух нашего президента понравился.

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