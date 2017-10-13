Атамбаев обвинил Казахстан в «блокаде» Кыргызстана



«Вранье» — Назарбаев опроверг, что поддерживает Бабанова



МИД РК: Встреча Назарбаева с Бабановым соответствует международной практике



МИД КР: Встреча Назарбаева с Бабановым — попытка Казахстана повлиять на выборы



Атамбаев заявил, что Кыргызстан не испугается «трехдневной блокады» со стороны властей Казахстана, когда выступал перед военнослужащими в Баткенской области 13 октября — это стало первой реакцией президента на усиленные проверки на кыргызско-казахской границе.По словам главы государства, Казахстан своими действиями «нарушает все нормы и соглашения Евразийского экономического союза».«И когда кто-то хочет поджечь дом соседа, надо помнить, что ветер может перемениться и загорится твой собственный дом», — сказал он.Атамбаев также обвинил казахские власти в «покупке» и «навязывании» Кыргызстану своей «шестерки» в качестве главы государства на грядущих президентских выборах.«Народ с трехтысячелетней историей никогда не испугается 3-х дневной блокады и никогда ни за деньги, ни под давлением и угрозами не изберет зарубежных “шестерок”», — сказал он.Под «шестеркой» Атамбаев имел в виду кандидата в президенты Омурбека Бабанова, который является главным оппонентом провластного претендента Сооронбая Жээнбекова.Бабанов 19 сентября встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, что привело к дипломатическому скандалу между странами.МИД Кыргызстана назвал эту встречу «попыткой влияния на выбор народа», а Атамбаев обвинил казахские власти в «любви к [Курманбеку] Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, и в том, что они «разворовывают богатства» страны.Однако Назарбаев назвал «враньем» информацию о том, что он поддерживает Бабанова. Также ЦИК Казахстана отказался наблюдать за выборами в Кыргызстане из-за «беспрецедентных заявлений» Атамбаева.Заявление Атамбаева вызвало недовольство казахского правительства — глава кабмина Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, «ложные» утверждения президент высказал в «предвыборных целях».В результате дипломатического скандала усугубилась ситуация на пограничных пунктах с Казахстаном — на границе уже более двух суток скапливаются очереди из автомобилей.Выборы президента состоятся 15 октября. Всего за кресло президента будут бороться 11 кандидатов.

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