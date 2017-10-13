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Атамбаев обвинил Казахстан в «блокаде» Кыргызстана


Президент Алмазбек Атамбаев назвал усиление контроля со стороны казахских пограничников «блокадой». Речь Атамбаева стала реакцией на усложнение ситуации на кыргызско-казахской границе.

Атамбаев заявил, что Кыргызстан не испугается «трехдневной блокады» со стороны властей Казахстана, когда выступал перед военнослужащими в Баткенской области 13 октября — это стало первой реакцией президента на усиленные проверки на кыргызско-казахской границе.

По словам главы государства, Казахстан своими действиями «нарушает все нормы и соглашения Евразийского экономического союза».

«И когда кто-то хочет поджечь дом соседа, надо помнить, что ветер может перемениться и загорится твой собственный дом», — сказал он.

Атамбаев также обвинил казахские власти в «покупке» и «навязывании» Кыргызстану своей «шестерки» в качестве главы государства на грядущих президентских выборах.

«Народ с трехтысячелетней историей никогда не испугается 3-х дневной блокады и никогда ни за деньги, ни под давлением и угрозами не изберет зарубежных “шестерок”», — сказал он.

Под «шестеркой» Атамбаев имел в виду кандидата в президенты Омурбека Бабанова, который является главным оппонентом провластного претендента Сооронбая Жээнбекова.

Бабанов 19 сентября встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, что привело к дипломатическому скандалу между странами.

МИД Кыргызстана назвал эту встречу «попыткой влияния на выбор народа», а Атамбаев обвинил казахские власти в «любви к [Курманбеку] Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, и в том, что они «разворовывают богатства» страны.

Однако Назарбаев назвал «враньем» информацию о том, что он поддерживает Бабанова. Также ЦИК Казахстана отказался наблюдать за выборами в Кыргызстане из-за «беспрецедентных заявлений» Атамбаева.

Заявление Атамбаева вызвало недовольство казахского правительства — глава кабмина Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, «ложные» утверждения президент высказал в «предвыборных целях».

В результате дипломатического скандала усугубилась ситуация на пограничных пунктах с Казахстаном — на границе уже более двух суток скапливаются очереди из автомобилей.

Выборы президента состоятся 15 октября. Всего за кресло президента будут бороться 11 кандидатов.

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