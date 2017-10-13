ЦИК не будет снимать Бекназарова с предвыборной гонки





Центризбирком не будет снимать Бекназарова с президентской гонки, потому что по закону кандидат может отказаться от участия в выборах не позднее трех дней до даты голосования — то есть до 12 октября.«Да, Бекназаров заявил в прямом эфире, что сходит с дистанции на последнем этапе, но ему же нужно подать заявление в ЦИК. Мы должны его рассмотреть, принять. По срокам он опоздал. Если, конечно, он не подал заявление раньше», — сказала член ЦИК Гульнара Джурабаева в интервью 24.kg.Бекназаров решил не принимать участие в финальной части президентской гонки, потому что ему не хватило средств. Он заявил об этом в прямо эфире теледебатов на КТРК.По его словам, в течение месяца он рассказывал избирателям о своей программе, но в «финале выборов на чашу весов поставлены деньги и богатство».Азимбек Бекназаров — бывший генеральный прокурор и экс-депутат парламента. Он также был членом Временного правительства, которое сформировалось после революции 2010 года. В этом году политик выдвинул свою кандидатуру на выборы президента в качестве самовыдвиженца.ГКНБ 5 сентября возбудил уголовное дело на Бекназарова за дачу «ложных показаний» на суде по делу оппозиционного политика Омурбека Текебаева.В интернете опубликовали аудиозапись, на которой якобы Бекназаров в разговоре с Камчыбеком Ташиевым признался, что врал на суде.Следователи ГКНБ, ссылаясь на экспертизу, утверждают, что голос на записи принадлежал Бекназарову, а сама запись не подвергалась монтажу.Сам Бекназаров заявил, что уголовное дело против него возбудили из-за его участия в президентских выборах.

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