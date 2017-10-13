Российские байкеры «Ночные волки» посетили Бишкек

Члены крупнейшего в России байкерского клуба «Ночные волки» приехали в Бишкек с целью «укрепления отношений России с соседними странами».
Скандальные российские байкеры «Ночные волки», которым запрещен въезд в некоторые европейские страны, посетили Бишкек.
Байкеры выехали из России с мотоэкспедицией «Загадочная Азия», и кроме Кыргызстана намерены посетить Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.
Мотопробег займет 11 000 километров, таким образом байкеры хотят «укрепить отношения России с другими странами» и популяризировать мотоспорт и здоровый образ жизни.
Вернуться в Москву байкеры планируют 4 ноября, в День народного единства.
Ночные волки. Фото: maxpark «Ночные волки» — крупнейший в России официальный байкерский клуб. Он работает с 1989 года, в нем около пяти тысяч участников.
Деятельность клуба финансируется президентом России Владимиром Путиным, не раз для «Ночных волков» выделялись суммы в миллионы рублей из бюджета России.
Байкерский клуб не раз попадал в политические скандалы и поддавался критике.
В последние годы приобрел репутацию националистического и православного клуба. Активно сотрудничает с Русской православной церковью и политиками, вроде лидера ЛДПР Владимира Жириновского или главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
По теме:
Фото: Как прошло закрытие мотосезона
Видео: Байкеры совершили мотопробег в поддержку Атамбаева
Фото: Открытие мотосезона
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/283134-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.