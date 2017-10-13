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Российские байкеры «Ночные волки» посетили Бишкек


Члены крупнейшего в России байкерского клуба «Ночные волки» приехали в Бишкек с целью «укрепления отношений России с соседними странами».

Скандальные российские байкеры «Ночные волки», которым запрещен въезд в некоторые европейские страны, посетили Бишкек.

Байкеры выехали из России с мотоэкспедицией «Загадочная Азия», и кроме Кыргызстана намерены посетить Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

Мотопробег займет 11 000 километров, таким образом байкеры хотят «укрепить отношения России с другими странами» и популяризировать мотоспорт и здоровый образ жизни.

Вернуться в Москву байкеры планируют 4 ноября, в День народного единства.

Ночные волки. Фото: maxpark
«Ночные волки» — крупнейший в России официальный байкерский клуб. Он работает с 1989 года, в нем около пяти тысяч участников.

Деятельность клуба финансируется президентом России Владимиром Путиным, не раз для «Ночных волков» выделялись суммы в миллионы рублей из бюджета России.

Байкерский клуб не раз попадал в политические скандалы и поддавался критике.

В последние годы приобрел репутацию националистического и православного клуба. Активно сотрудничает с Русской православной церковью и политиками, вроде лидера ЛДПР Владимира Жириновского или главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

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